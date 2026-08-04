Bộ Nội vụ giải đáp việc tiếp nhận và tập sự đối với viên chức

Bộ Nội vụ trả lời 2 nội dung được quan tâm là việc tiếp nhận và tập sự đối với viên chức.

Căn cứ xem xét tiếp nhận người lao động vào viên chức

Ông N.V. cho biết được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (đơn vị sự nghiệp công lập) ký hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ từ ngày 1/4/2010 nhưng không thông qua tuyển dụng. Đến ngày 1/1/2012, ông V. được cơ quan có thẩm quyền cho phép ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và từ đó đến nay vẫn đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị. Sau khi sáp nhập, đơn vị nơi ông công tác được đổi tên.

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, ông V. băn khoăn: Với quá trình công tác nêu trên, ông có thuộc đối tượng được tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 259/2026 của Chính phủ hay không?

Việc tiếp nhận người lao động vào viên chức không chỉ căn cứ thời gian công tác mà còn phụ thuộc nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Điều 4 Nghị định số 259/2026 ngày 30/6 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo đó, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào các yếu tố gồm: nhu cầu thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập; yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; quỹ tiền lương và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Nội vụ đề nghị người lao động nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 259/2026 và liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức để được hướng dẫn, xem xét theo thẩm quyền.

Như vậy, Bộ Nội vụ không đưa ra kết luận cụ thể về việc trường hợp của ông V. có thuộc diện được tiếp nhận làm viên chức theo điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 259/2026 hay không mà khẳng định việc tuyển dụng phải được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập.

Viên chức trúng tuyển từ ngày 1/4/2026 không phải tập sự vẫn hưởng 100% lương

Bên cạnh việc làm rõ căn cứ tiếp nhận người lao động vào viên chức, Bộ Nội vụ cũng giải đáp một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là việc có phải tiếp tục tập sự khi đã được xếp lương theo vị trí việc làm.

Theo phản ánh của bà L.T.H., bà có quyết định trúng tuyển viên chức và phải thực hiện chế độ tập sự trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 1/4. Tuy nhiên, theo Nghị định số 259/2026, viên chức đang tập sự được xếp lương vào bậc chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm. Vì vậy, bà H., băn khoăn liệu khi đã được xếp lương theo vị trí việc làm và hưởng 100% tiền lương thì có còn phải tiếp tục tập sự hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 4 Điều 43 Luật Viên chức năm 2025. Theo đó, kể từ khi luật có hiệu lực, người đang tập sự theo quy định của Luật Viên chức năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019) được xếp lương tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Bộ Nội vụ khẳng định trường hợp của bà H. được xếp lương theo vị trí việc làm tuyển dụng và không phải tiếp tục thực hiện chế độ tập sự.

Như vậy, viên chức thuộc trường hợp chuyển tiếp theo Luật Viên chức năm 2025 sẽ được hưởng lương theo vị trí việc làm và không phải tiếp tục thực hiện chế độ tập sự.