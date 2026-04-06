Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 2 bên nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, lành mạnh, bền vững, mở cửa tối đa cho hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam.

Chiều 5/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và của Thủ tướng đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; chúc mừng Trung Quốc vừa qua đã tổ chức thành công Kỳ họp Lưỡng hội 2026, hoàn thành thắng lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.