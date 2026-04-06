Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 2 bên nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, lành mạnh, bền vững, mở cửa tối đa cho hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam.
Chiều 5/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và của Thủ tướng đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; chúc mừng Trung Quốc vừa qua đã tổ chức thành công Kỳ họp Lưỡng hội 2026, hoàn thành thắng lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 25/3/2026 (giờ địa phương) tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chất
Thủ tướng yêu cầu các tổ chức khoa học, kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật…biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chất.
Sáng 8/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm mô hình trồng cây mắc ca công nghệ cao tại bản Huổi Tao B, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên.
Danh sách 50 đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử
Đồng chí Lương Cường, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Văn Nên...là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khoá XIV.
Ngày mai, Quốc hội khoá XVI khai mạc, bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới
Ngày mai, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Chủ tịch Quốc hội: 'Thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động'
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trách nhiệm và lòng biết ơn, cam kết phục vụ nhân dân và phát huy hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XVI.
Kỳ vọng lớn vào Quốc hội khóa XVI: Hành động quyết liệt, kiến tạo tương lai
Nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hiệu lực giám sát, quyết sách kịp thời, chính xác các vấn đề lớn của đất nước.
[INFO] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn
Ngày 6/4/2026, Quốc hội chính thức bầu ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.
Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển
Sáng nay (6/4), bên hành lang phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, coi thể chế là động lực then chốt cho sự phát triển.
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn
Sau khi được Quốc hội tín nhiệm, bỏ phiếu tán thành tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, ông Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.
2 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI có đơn phản ánh
Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, có 498 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và có 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh.