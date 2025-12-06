Thủ tướng Chính phủ vừa chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025...

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Theo chương trình, phiên họp sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính tháng 11/2025; tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về chính sách tạm cư để xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 và thời gian tới; và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu khai mạc, điểm lại bối cảnh tình hình và những điểm nổi bật trong tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức. Nổi bật là cạnh tranh chiến lược tiếp tục gay gắt, tình trạng phân tách, phân mảnh; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt hơn nhưng rủi ro tăng cao…

Trong tháng 11, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 14 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cả nước đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, bão lũ liên tiếp, kéo dài gây thiệt hại rất lớn, nặng nề về người, tài sản.

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 11 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các động lực tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh hơn.

Tuy nhiên, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức, nổi bật là áp lực lớn về lạm phát, tỉ giá, tác động từ bên ngoài khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực khó khăn; giá vàng, giá bất động sản neo cao; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí nhân lực, hạ tầng công nghệ; bão lũ, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; những kết quả nổi bật của tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; đánh giá bối cảnh tình hình thời gian tới, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên (như tăng cường xuất khẩu, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kích cầu tiêu dùng cuối năm…); những điểm cần lưu ý trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết Phiên họp và Nghị quyết 01 năm 2026 của Chính phủ.