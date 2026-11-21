Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

Kính thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri và Nhân dân cả nước,

Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc khoa học, tập trung cao, với tinh thần khẩn trương, bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội.

Quốc hội đã dành phần lớn thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật; trong đó, đã quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng, thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành. Như vậy, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa 16 đã xem xét,

thông qua 62 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển đất nước và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Kính thưa Quốc hội,

Từ thành công này, tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đó là: đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp

chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình. Các vị đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, ngay sau Kỳ họp này, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị;

tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự lực, tự cường cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể; tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; ra sức thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn, báo chí, các Bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương đã chủ động phối hợp hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đảm bảo cho sự thành công của Kỳ họp.

Nhân sự kiện lần đầu tiên cả nước tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11/2026, xin chúc đồng bào cả nước có ngày nghỉ lễ vui tươi, bổ ích, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, đưa thương hiệu văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Xin trân trọng cảm ơn!