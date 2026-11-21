Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT TP Hải Phòng và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai diễn ra tối 20/11.

Tối 20/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tặng Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Hun đúc truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và danh hiệu “Thành phố Anh hùng”

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của LLVT thành phố Hải Phòng.

80 năm trước, ngày 20/11/1946, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng - địa bàn đầu tiên chúng đánh chiếm ở miền Bắc. Trận chiến đấu bảo vệ Nhà hát thành phố do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy đã làm nên bản hùng ca bất diệt, tiêu biểu cho khí phách và truyền thống anh dũng của người dân thành phố Cảng.

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố đọc diễn văn kỷ niệm.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang Hải Phòng, Kiến An và Hải Dương kiên cường bám đất, bám dân, phát triển chiến tranh du kích, phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, liên tục tiến công địch ngay trong vùng tạm chiếm. Những chiến công “Tiếng sấm đường 5”, “Đường 10 quật khởi”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”, “Tiên Lãng anh dũng phá càn”… đã đi vào lịch sử.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bằng sức mạnh của chiến tranh nhân dân, quân và dân Hải Phòng, Hải Dương đã xây dựng thế trận phòng không nhân dân nhiều tầng, nhiều vòng, bắn rơi 400 máy bay Mỹ, trong đó có 5 máy bay B-52, góp phần cùng quân và dân Thủ đô làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, bảo vệ thành phố… Hải Phòng còn vinh dự là nơi khởi nguồn của đường Hồ Chí Minh trên biển. Những con tàu không số góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Hưng, Hải Dương, làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; luôn có mặt kịp thời ở những nơi thiên tai, dịch bệnh, khó khăn, nguy hiểm, làm sáng đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Ngày 1/7/2025, tỉnh Hải Dương hợp nhất với thành phố Hải Phòng, mở ra một thời kỳ phát triển mới với quy mô, tiềm lực, vị thế và không gian chiến lược rộng lớn hơn. Ngay sau hợp nhất, lực lượng vũ trang thành phố cũng nhanh chóng kiện toàn tổ chức, điều chỉnh phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời triển khai toàn diện các nhiệm vụ, bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh Hải Phòng hôm nay hội tụ tiềm năng và sức mạnh của vùng đất cảng biển, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, nông nghiệp và văn hóa xứ Đông; là cửa ngõ quốc tế phía đông bắc ra Biển Đông, là địa phương duy nhất cả nước duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp. Quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước. Không gian liên hoàn từ vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng đến các khu công nghiệp, đô thị, vùng nông thôn và địa bàn phòng thủ chiều sâu.

Với cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, cùng các chủ trương lớn về Khu thương mại tự do, Khu kinh tế ven biển phía Nam, cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng được Trung ương giao phấn đấu tăng trưởng GRDP 13 - 14%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, cao nhất cả nước, hướng tới một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố bứt phá mạnh mẽ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống 80 năm và niềm vinh dự của đơn vị hai lần Anh hùng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố, LLVT thành phố cùng các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố, LLVT thành phố trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản lĩnh chính trị; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, phù hợp với không gian phát triển mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch; xây dựng LLVT thành phố “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, làm nòng cốt trong phòng thủ dân sự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Xây dựng LLVT thành phố Hải Phòng vững mạnh toàn diện

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 07/8/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho LLVT thành phố Hải Phòng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chúc mừng và động viên lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gắn Huy hiệu Anh hùng lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Cờ, Bằng khen danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng LLVT thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng trong suốt 80 năm qua.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo nổi bật của LLVT thành phố trong thời kỳ đổi mới như đi đầu cả nước về phát triển lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm nòng cốt xung kích trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời ghi nhận những kết quả ấn tượng của Hải Phòng sau hợp nhất với GRDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 12,08%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Một số hình ảnh duyệt đội ngũ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và không gian phát triển mới của thành phố, Phó Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng “Trung dũng - Quyết thắng”, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ và “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau phần nghi lễ là chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng quy mô lớn với sự tham gia của Tổ Quân kỳ, 26 khối đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân, khối xe thiết giáp, xe đặc chủng Công an, khối Cảnh sát cơ động kỵ binh, 7 khối diễu hành quần chúng và 31 khối đứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên trên địa bàn, biểu thị sức mạnh đại đoàn kết và khí thế hào hùng của quân và dân thành phố Cảng, khép lại bằng chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc.