Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao đã kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 và các hoạt động song phương tại Nam Phi.

Trong 3 ngày tại Cộng hòa Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính với tư cách Khách mời của Chủ tịch G20 Nam Phi đã cùng Lãnh đạo cấp cao các nước thành viên G20, 20 quốc gia khách mời, cùng 21 lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực dự Hội nghị.

Vào 19h tối 23/11, giờ địa phương (tức 00h ngày 24/11 giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Cộng hòa Nam Phi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 và các hoạt động song phương tại Nam Phi.

Dự hai phiên thảo luận quan trọng với chủ đề về: "Phát triển kinh tế bền vững và bao trùm - không để ai bị bỏ lại phía sau" và "Các đóng góp của G20 đối với một thế giới tự cường", Thủ tướng đề xuất các bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, G20 đi đầu trong xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm giải pháp cho các xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển; bảo đảm hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với WTO là trung tâm, hệ thống tài chính toàn cầu cân bằng, minh bạch, cởi mở. Đồng thời bảo đảm quản trị toàn cầu linh hoạt, hiệu quả, tạo hệ sinh thái cho phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Chuyến thăm lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa đã hội kiến và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, trở thành kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

Hai bên cũng khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4-5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại G20 và các hoạt động song phương tại Nam Phi.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng đã có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,... qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 và các hoạt động song phương tại Nam Phi cũng là những hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác 8 ngày của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nhà nước Kuwait, Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân, Cộng hòa Nam Phi.

Kết quả chuyến thăm là cơ sở quan trọng, là động lực, là nguồn cảm hứng để Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa quyết tâm khát vọng phát triển của dân tộc, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.