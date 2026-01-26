Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rò rỉ 149 triệu tài khoản, Gmail và ngân hàng gặp nguy

Số hóa

Rò rỉ 149 triệu tài khoản, Gmail và ngân hàng gặp nguy

Cơ sở dữ liệu chứa 149 triệu tài khoản Gmail, Facebook, ngân hàng bị lộ trên mạng, chuyên gia cảnh báo người dùng cần đổi mật khẩu và bật 2FA ngay.

Thiên Trang (TH)
Theo Tech Buzz , một cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa tới 149 triệu thông tin đăng nhập vừa bị phát hiện công khai trên internet trong tình trạng gần như không được bảo vệ.
Theo Tech Buzz , một cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa tới 149 triệu thông tin đăng nhập vừa bị phát hiện công khai trên internet trong tình trạng gần như không được bảo vệ.
Kho dữ liệu này bao gồm tài khoản Gmail, Facebook, Microsoft Outlook, Netflix, Binance cùng nhiều dịch vụ phổ biến khác.
Kho dữ liệu này bao gồm tài khoản Gmail, Facebook, Microsoft Outlook, Netflix, Binance cùng nhiều dịch vụ phổ biến khác.
Nguy hiểm hơn, dữ liệu còn liên quan đến cổng ngân hàng, thẻ tín dụng, hệ thống chính phủ và khoảng 1,4 triệu tài khoản giáo dục.
Nguy hiểm hơn, dữ liệu còn liên quan đến cổng ngân hàng, thẻ tín dụng, hệ thống chính phủ và khoảng 1,4 triệu tài khoản giáo dục.
Nhà nghiên cứu bảo mật Jeremiah Fowler cho biết đây là “mỏ vàng” đối với tội phạm mạng vì mức độ chi tiết và quy mô khổng lồ.
Nhà nghiên cứu bảo mật Jeremiah Fowler cho biết đây là “mỏ vàng” đối với tội phạm mạng vì mức độ chi tiết và quy mô khổng lồ.
Theo các chuyên gia, nguồn gốc vụ rò rỉ không đến từ máy chủ các hãng lớn mà từ mã độc đánh cắp thông tin Infostealer.
Theo các chuyên gia, nguồn gốc vụ rò rỉ không đến từ máy chủ các hãng lớn mà từ mã độc đánh cắp thông tin Infostealer.
Loại mã độc này lây nhiễm vào thiết bị người dùng, ghi lại thao tác gõ phím và âm thầm gửi dữ liệu về máy chủ của tin tặc.
Loại mã độc này lây nhiễm vào thiết bị người dùng, ghi lại thao tác gõ phím và âm thầm gửi dữ liệu về máy chủ của tin tặc.
Với chi phí thuê chỉ vài trăm USD mỗi tháng, tội phạm mạng có thể thu thập hàng trăm nghìn mật khẩu để phục vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài khoản.
Với chi phí thuê chỉ vài trăm USD mỗi tháng, tội phạm mạng có thể thu thập hàng trăm nghìn mật khẩu để phục vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài khoản.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng cần đổi mật khẩu ngay, không dùng chung mật khẩu và kích hoạt xác thực hai lớp 2FA/MFA cho mọi tài khoản quan trọng.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng cần đổi mật khẩu ngay, không dùng chung mật khẩu và kích hoạt xác thực hai lớp 2FA/MFA cho mọi tài khoản quan trọng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
Thiên Trang (TH)
#rò rỉ dữ liệu #tài khoản bị xâm nhập #bảo mật mạng #mật khẩu #2FA #tội phạm mạng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT