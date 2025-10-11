Thứ quái dị trong hang động Lâu đài Pembroke

Hà Nội

Kho tri thức

Hang động ngầm ẩn dưới Lâu đài Pembroke xứ Wales chứa đựng những bí mật có niên đại từ 10.000 năm trước.

Lâu đài Pembroke tọa lạc trên một địa điểm đã có người ở ít nhất từ ​​thời La Mã cổ đại, và là một trong những di tích cổ xưa đẹp nhất xứ Wales. Ảnh: @Đại học Liverpool.
Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, công trình kiến ​​trúc ấn tượng của thế giới cổ đại này còn có thể lưu giữ những bí mật có từ thời tiền sử, thông qua một hang động ngầm độc lập có tên là Hang động Wogan. Ảnh: @Đại học Liverpool.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại Hang động Wogan bên dưới Lâu đài Pembroke này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Liverpool bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật lạ. Ảnh: @Đại học Liverpool.
Đó là xương tuần lộc và voi ma mút lông xoăn có rất nhiều trong hang động này. Ảnh: @Đại học Liverpool.
Theo các chuyên gia đến từ trường Đại học Liverpool, đây là bằng chứng mới về cách con người và động vật thời kỳ Băng hà sử dụng hang động này cách đây hơn 10.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Liverpool.
Trong khi Lâu đài Pembroke vẫn mở cửa đón du khách nhưng Hang động Wogan ngầm bên dưới lâu đài này đóng cửa không cho tham quan, nó chỉ dành cho giới khảo cổ đến thăm dò, và tập trung nghiên cứu chuyên sâu, hy vọng sẽ hé lộ thêm nhiều chi tiết hấp dẫn quan trọng trong thời gian tới. Ảnh: @Đại học Liverpool.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
