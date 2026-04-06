Thủ đoạn thực sự sau tin giả 'bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng'

Sau khi lấy đủ lượng tương tác từ tin giả "bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng", đối tượng thực hiện loạt thao tác tinh vi nhằm tiếp tục lừa đảo.

Theo HẢI ĐỊNH/NLĐO

Chiều 6-4, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin thất thiệt liên quan đến vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về “bắt cóc trẻ em” trên địa bàn.

Thông tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng là thất thiệt (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Như đã thông tin, sáng cùng ngày, mạng xã hội xôn xao về việc một trẻ em bị bắt cóc tại phường Thanh Khê. Ngay sau đó, Công an phường Thanh Khê vào cuộc, khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Đáng chú ý, qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện sau khi bài đăng thu hút lượng lớn lượt tương tác và chia sẻ, các đối tượng đã chỉnh sửa nội dung, chuyển sang kêu gọi chuyển khoản từ thiện nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Đồng thời, phần bình luận bị khóa để hạn chế các ý kiến phản bác, che giấu hành vi.

Sau khi tung tin sốc để câu tương tác, trang Facebook này chỉnh sửa nội dung thành kêu gọi quyên góp để trục lợi tiền từ thiện

Cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng, thương cảm của cộng đồng để chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an phường Thanh Khê khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng. Việc tiếp tục phát tán các bài viết sai sự thật có thể khiến người khác hiểu nhầm là thông tin chính thống, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy xét các tài khoản đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định.

nld.com.vn
#tin giả bắt cóc trẻ em #lừa đảo trên mạng xã hội #Đà Nẵng #thủ đoạn lừa đảo #cảnh báo an ninh

Cục CSGT cảnh báo tin giả về việc dừng xe để kiểm soát trên cao tốc

Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, lan truyền các thông tin sai sự thật.

Ngày 22/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, hiện một số trang trên mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều thông tin không chính xác về chính sách pháp luật an toàn giao thông và hoạt động của lực lượng CSGT như: Tăng tiền phạt về giao thông; Thông tin tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ chiến sĩ CSGT…

capture.png
Cục Cảnh sát giao thông khẳng định thông tin trên trang mạng này là tin giả.
Bộ Công an đề xuất thành lập trung tâm dữ liệu quốc gia chống tin giả

Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định các biện pháp xử lý tin giả, sai sự thật, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia chống tin giả.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định về các biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật. Mục tiêu của dự thảo là tạo hành lang pháp lý vững chắc để hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước.

Điểm đáng lưu ý trong dự thảo là việc hệ thống hóa các khái niệm. Cụ thể, tin giả được định nghĩa là thông tin không có thật, trong khi tin sai sự thật là thông tin có một phần không đúng sự thật. Hệ thống các hành vi vi phạm được mở rộng bao gồm: tạo lập, chỉnh sửa, lưu trữ, phát tán, đăng tải, chia sẻ, bình luận và công bố thông tin.

Đăng tin giả kêu gọi từ thiện, nam thanh niên chiếm đoạt 84 triệu đồng

Xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, Nguyễn Hoàng Huy (Huế) lên mạng xã hội đăng tải bài viết bịa đặt về các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện...

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân khu vực 1 – TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, ngày 6/7/2025, Nguyễn Hoàng Huy nảy sinh ý định lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện, sau đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

