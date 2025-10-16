Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Thông tim cho bào thai bị dị tật tim nặng, bước tiến lớn của y học Việt Nam

Sự kiện ghi nhận nỗ lực bền bỉ suốt 9 năm của đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện trong hành trình can thiệp bào thai, mở ra hy vọng sống cho nhiều em bé Việt.

Thúy Nga

Chiều ngày 14/10/2025, ê-kíp can thiệp bào thai Bệnh viện Từ Dũ – Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp tục can thiệp thành công cho 1 sản phụ ở TP HCM có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Đây là một ca can thiệp bào thai có ý nghĩa vô cùng đặc biệt cho việc hoàn chỉnh hồ sơ để được Bộ Y tế công nhận kỹ thuật Thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam.

thong-5.jpg
Ê - kíp can thiệp bào thai cho thai nhi - Ảnh BVCC

Sản phụ Trần Ngọc Đào, 29 tuổi, cư trú tại TP Hồ Chí Minh. Chị lập gia đình hơn 3 năm, mong con hơn 2 năm nay. Tháng 8/2024 chị có thai tự nhiên nhưng không may bị thai lưu lúc thai 8 - 9 tuần. Sau 3-4 tháng hồi phục, chị bất ngờ phát hiện có thai lại khi thai được 6-7 tuần.

Trong thai kỳ này, chị Đào khám thai ngoại viện đều đặn và làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc, tất cả kết quả đều bình thường. Ngày 2/8/2025, khi thai 19 tuần 4 ngày, siêu âm phát hiện nghi ngờ hẹp van động mạch phổi, bác sĩ tư vấn chị đến Bệnh viện Từ Dũ khám tiền sản.

Ngày 12/8/2025, chị được khám và tư vấn tại Trung tâm Can thiệp bào thai – Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ. Chẩn đoán ban đầu: thai 20 tuần 4 ngày, hẹp van động mạch phổi trung bình – ruột echo dày sáng. Chọc ối cho kết quả nhiễm sắc thể bình thường, TORCH âm tính. Thai được theo dõi sát mỗi 2 tuần.

Đến hơn 27 tuần, tim thai diễn tiến nặng hơn: thiểu sản thất phải, hở van ba lá nặng, mất cân đối buồng tim. Máu trào ngược lên tâm nhĩ phải thay vì đi lên động mạch phổi. Tuy nhiên, các chỉ số phát triển khác của thai vẫn bình thường.

thong-2.jpg

Khi thai hơn 29 tuần, tình trạng chuyển nặng – nguy cơ tim một thất và tử vong cao sau sinh, nếu không can thiệp. Nguy cơ thai lưu >40%. Các bác sĩ tư vấn cần can thiệp bào thai cấp cứu để cứu bé.

Trong thời gian này, chị Đào và gia đình đã tự tìm hiểu kỹ thuật can thiệp tim bào thai – một phương pháp tiên tiến mà Bệnh viện Từ Dũ từng thực hiện thành công. Niềm tin và hy vọng thôi thúc chị quyết định tạo cơ hội sống cho con bằng ca can thiệp này.

Chiều 13/10/2025, chị Đào nhập viện với chẩn đoán thai 29 tuần 5 ngày, hẹp van động mạch phổi nặng, thiểu sản thất phải, hở van 3 lá nặng. Buổi sáng 14/10, hội chẩn liên viện Từ Dũ – Nhi Đồng 1 thống nhất can thiệp khẩn cấp.

thong-3.jpg

Sau 4 giờ chuẩn bị, 14h ngày 14/10 ca mổ bắt đầu. Do thai nằm sấp, ê-kíp tiến hành xoay thai rồi gây mê và giảm đau cho thai. Dưới hướng dẫn siêu âm, kim 18G được đưa chính xác vào buồng thất phải, luồn dây dẫn và bóng nong chuyên dụng bơm 3 lần, mở rộng van động mạch phổi thành công.

Ca mổ kết thúc lúc 15h20 – chỉ sau 80 phút, nhanh nhất trong các ca trước đây tại Từ Dũ.

thong-4.jpg
2 bệnh viện phối hợp điều trị cho thai nhi.

Sau mổ, sản phụ được theo dõi đặc biệt để phát hiện sớm các biến chứng (rối loạn nhịp, dọa sinh non, nhiễm trùng…). Monitoring tim thai và siêu âm kiểm tra liên tục. Sau 24 giờ, tình trạng mẹ con đều ổn định, tim thai tốt, không gò tử cung, thai máy bình thường.

Đây là ca can thiệp tim bào thai đặc biệt – ca thứ 11 trong chuỗi hợp tác giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1, là cột mốc quan trọng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình Bộ Y tế công nhận kỹ thuật “Thông tim can thiệp trong bào thai” – kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam.

Thành công này không chỉ là thành tựu y khoa xuất sắc, mà còn là dấu ấn khẳng định năng lực và khát vọng vươn tầm của y học sản – nhi Việt Nam.

Sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ghi nhận nỗ lực bền bỉ suốt 9 năm của đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện trong hành trình phát triển kỹ thuật can thiệp bào thai, mở ra hy vọng sống cho nhiều em bé Việt Nam.

#Phẫu thuật tim bào thai tại Việt Nam #Kỹ thuật can thiệp tim thai đặc biệt #Chăm sóc trước sinh và can thiệp cấp cứu #Tiến bộ y học Việt Nam trong điều trị dị tật tim bẩm sinh #Hợp tác liên viện trong y học sản nhi #Hy vọng sống cho trẻ sơ sinh bị tim bẩm sinh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khen ngợi ê-kíp thông tim bào thai cho thai phụ Singapore

Bộ trưởng Y tế đã gửi thư khen ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 tại TP HCM đã thực hiện thành công thông tim bào thai cho thai phụ Singapore.

Ngày 30/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho thai phụ người Singapore.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay rất vui và tự hào khi được biết ngày 28/5 vừa qua đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên với năng lực chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 9. Đặc biệt, thai phụ lần này là người Singapore mang thai nhi mới 25 tuần tuổi, nặng chưa đầy 600g nhưng mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp, được các chuyên gia y tế của Singapore giới thiệu sang Việt Nam can thiệp.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Thông tim bào thai 22 tuần tuổi cho bé đến từ Singapore

Ca can thiệp bào thai phức tạp nhất từ trước đến nay được các bác sĩ Việt Nam thực hiện thành công mang cơ hội sống cho một em bé đến từ Singapore.

Ngày 28/5, một ca can thiệp tim bào thai phức tạp đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Từ Dũ với sự phối hợp của Bệnh viện Nhi Đồng 1, mở ra hy vọng sống cho một thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng.

Đây là ca khó nhất trong số 9 ca can thiệp tim bào thai tại BV Từ Dũ tính đến thời điểm hiện tại, do nhiều yếu tố bất lợi liên quan đến tuổi thai, giải phẫu tim và tư thế thai nhi.

Xem chi tiết

Giới tính - Gia đình

Cứu thai nhi thiếu máu do chung bánh rau với một thai không tim

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật can thiệp bào thai xử trí y khoa hội chứng song thai không tim đồng thời truyền máu cho thai A, giúp bé chào đời khỏe mạnh.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử trí y khoa thành công hội chứng truyền máu song thai - một thai không tim (hội chứng song thai không tim), giúp bé gái chào đời khỏe mạnh.

song-thai-k-tim-2.jpg
Ca can thiệp bào thai cho sản phụ - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới