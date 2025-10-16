Thông tim cho bào thai bị dị tật tim nặng, bước tiến lớn của y học Việt Nam

Sự kiện ghi nhận nỗ lực bền bỉ suốt 9 năm của đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện trong hành trình can thiệp bào thai, mở ra hy vọng sống cho nhiều em bé Việt.

Chiều ngày 14/10/2025, ê-kíp can thiệp bào thai Bệnh viện Từ Dũ – Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp tục can thiệp thành công cho 1 sản phụ ở TP HCM có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Đây là một ca can thiệp bào thai có ý nghĩa vô cùng đặc biệt cho việc hoàn chỉnh hồ sơ để được Bộ Y tế công nhận kỹ thuật Thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam.

Ê - kíp can thiệp bào thai cho thai nhi - Ảnh BVCC

Sản phụ Trần Ngọc Đào, 29 tuổi, cư trú tại TP Hồ Chí Minh. Chị lập gia đình hơn 3 năm, mong con hơn 2 năm nay. Tháng 8/2024 chị có thai tự nhiên nhưng không may bị thai lưu lúc thai 8 - 9 tuần. Sau 3-4 tháng hồi phục, chị bất ngờ phát hiện có thai lại khi thai được 6-7 tuần.

Trong thai kỳ này, chị Đào khám thai ngoại viện đều đặn và làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc, tất cả kết quả đều bình thường. Ngày 2/8/2025, khi thai 19 tuần 4 ngày, siêu âm phát hiện nghi ngờ hẹp van động mạch phổi, bác sĩ tư vấn chị đến Bệnh viện Từ Dũ khám tiền sản.

Ngày 12/8/2025, chị được khám và tư vấn tại Trung tâm Can thiệp bào thai – Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ. Chẩn đoán ban đầu: thai 20 tuần 4 ngày, hẹp van động mạch phổi trung bình – ruột echo dày sáng. Chọc ối cho kết quả nhiễm sắc thể bình thường, TORCH âm tính. Thai được theo dõi sát mỗi 2 tuần.

Đến hơn 27 tuần, tim thai diễn tiến nặng hơn: thiểu sản thất phải, hở van ba lá nặng, mất cân đối buồng tim. Máu trào ngược lên tâm nhĩ phải thay vì đi lên động mạch phổi. Tuy nhiên, các chỉ số phát triển khác của thai vẫn bình thường.

Khi thai hơn 29 tuần, tình trạng chuyển nặng – nguy cơ tim một thất và tử vong cao sau sinh, nếu không can thiệp. Nguy cơ thai lưu >40%. Các bác sĩ tư vấn cần can thiệp bào thai cấp cứu để cứu bé.

Trong thời gian này, chị Đào và gia đình đã tự tìm hiểu kỹ thuật can thiệp tim bào thai – một phương pháp tiên tiến mà Bệnh viện Từ Dũ từng thực hiện thành công. Niềm tin và hy vọng thôi thúc chị quyết định tạo cơ hội sống cho con bằng ca can thiệp này.

Chiều 13/10/2025, chị Đào nhập viện với chẩn đoán thai 29 tuần 5 ngày, hẹp van động mạch phổi nặng, thiểu sản thất phải, hở van 3 lá nặng. Buổi sáng 14/10, hội chẩn liên viện Từ Dũ – Nhi Đồng 1 thống nhất can thiệp khẩn cấp.

Sau 4 giờ chuẩn bị, 14h ngày 14/10 ca mổ bắt đầu. Do thai nằm sấp, ê-kíp tiến hành xoay thai rồi gây mê và giảm đau cho thai. Dưới hướng dẫn siêu âm, kim 18G được đưa chính xác vào buồng thất phải, luồn dây dẫn và bóng nong chuyên dụng bơm 3 lần, mở rộng van động mạch phổi thành công.

Ca mổ kết thúc lúc 15h20 – chỉ sau 80 phút, nhanh nhất trong các ca trước đây tại Từ Dũ.

2 bệnh viện phối hợp điều trị cho thai nhi.

Sau mổ, sản phụ được theo dõi đặc biệt để phát hiện sớm các biến chứng (rối loạn nhịp, dọa sinh non, nhiễm trùng…). Monitoring tim thai và siêu âm kiểm tra liên tục. Sau 24 giờ, tình trạng mẹ con đều ổn định, tim thai tốt, không gò tử cung, thai máy bình thường.