Sống Khỏe

Thói quen tốt phòng tránh trào ngược dạ dày

Không cần dùng thuốc, bạn vẫn có thể phòng tránh trào ngược dạ dày bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tư thế nghỉ ngơi.

Trương Hiền

Trào ngược dạ dày, thực quản không chỉ gây cảm giác khó chịu như ợ chua, ợ nóng, đau rát vùng ngực mà còn có thể dẫn tới biến chứng viêm loét, hẹp thực quản nếu kéo dài.

Ngoài điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, việc duy trì những thói quen sinh hoạt khoa học đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh.

4.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ăn uống điều độ, tránh quá no

Ăn quá no khiến dạ dày bị căng giãn, tạo áp lực đẩy dịch axit trào ngược lên thực quản. Người có nguy cơ nên ăn vừa đủ, chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Tránh ăn vội, nhai không kỹ, vì điều này làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Hạn chế thực phẩm gây kích ứng

Các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thức ăn cay nóng, thực phẩm nhiều gia vị, nước uống có gas, cà phê, rượu bia… đều có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dễ trào ngược hơn. Nên ưu tiên rau xanh, trái cây ít chua, thực phẩm giàu chất xơ và protein nạc.

Không nằm ngay sau khi ăn

Nằm hoặc cúi gập người ngay sau khi ăn sẽ tạo điều kiện cho axit dạ dày trào ngược. Tốt nhất nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng hoặc đi bộ chậm, chỉ nằm sau bữa ăn ít nhất 2–3 giờ.

Giữ cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo bụng làm tăng áp lực trong ổ bụng, thúc đẩy trào ngược. Duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh thông qua chế độ ăn lành mạnh và vận động thường xuyên là cách phòng bệnh hiệu quả.

Ngủ đúng tư thế

Khi ngủ, có thể kê cao đầu giường từ 10–15 cm để hạn chế dịch axit trào lên. Nằm nghiêng sang trái cũng giúp giảm áp lực dạ dày lên thực quản.

Kiểm soát căng thẳng

Stress kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu hóa, làm tăng tiết axit. Thư giãn bằng yoga, thiền, đọc sách hoặc nghe nhạc giúp cải thiện cả sức khỏe tinh thần và dạ dày.

Tránh mặc quần áo quá chật

Quần áo bó sát, đặc biệt ở vùng bụng, có thể làm tăng áp lực và thúc đẩy trào ngược. Nên chọn trang phục rộng rãi, thoải mái, nhất là sau bữa ăn.

Uống nước hợp lý

Uống đủ nước giúp làm loãng dịch axit và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều nước trong bữa ăn vì có thể làm tăng áp lực trong dạ dày. Tốt nhất nên uống từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày.

Hạn chế dùng thuốc gây kích ứng dạ dày

Một số loại thuốc như thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs), corticosteroid hoặc thuốc giảm đau mạnh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm tình trạng trào ngược. Nếu phải sử dụng, cần tuân theo chỉ định của bác sĩ và dùng kèm thuốc bảo vệ dạ dày khi cần.

