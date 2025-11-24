Hà Nội

Thợ dò kim loại phát hiện ngôi mộ thời Viking quý hiếm

Kho tri thức

Thợ dò kim loại phát hiện ngôi mộ thời Viking quý hiếm

Một người dò kim loại ở Na Uy đã phát hiện ngôi mộ thời Viking bên dưới một trang trại ở làng Bjugn. Bên cạnh hài cốt nữ chủ nhân là xương chim.

Tâm Anh (theo ATI)
Khi sử dụng máy dò kim loại tại khu vực của một trang trại ở làng Bjugn, Trøndelag, Na Uy, Roy Søreng đã tìm thấy một chiếc khóa thắt lưng. Phát hiện này đã giúp các chuyên gia tìm thấy ngôi mộ khoảng 1.200 tuổi chôn cất một phụ nữ Viking. Ảnh: Raymond Sauvage/NTNU Science Museum.
Khi sử dụng máy dò kim loại tại khu vực của một trang trại ở làng Bjugn, Trøndelag, Na Uy, Roy Søreng đã tìm thấy một chiếc khóa thắt lưng. Phát hiện này đã giúp các chuyên gia tìm thấy ngôi mộ khoảng 1.200 tuổi chôn cất một phụ nữ Viking. Ảnh: Raymond Sauvage/NTNU Science Museum.
Theo các chuyên gia, ngôi mộ thời Viking mới phát hiện không giống bất cứ mộ cổ nào từng được khai quật trước đây. Bởi lẽ, người phụ nữ Viking được chôn cất với những vỏ sò lớn được đặt trên mặt. Ảnh: Raymond Sauvage/NTNU Science Museum.
Theo các chuyên gia, ngôi mộ thời Viking mới phát hiện không giống bất cứ mộ cổ nào từng được khai quật trước đây. Bởi lẽ, người phụ nữ Viking được chôn cất với những vỏ sò lớn được đặt trên mặt. Ảnh: Raymond Sauvage/NTNU Science Museum.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một số xương chim trong ngôi mộ của người phụ nữ. Dường như những mảnh xương chim này đến từ cánh của con chim. Ảnh: Raymond Sauvage/NTNU Science Museum.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một số xương chim trong ngôi mộ của người phụ nữ. Dường như những mảnh xương chim này đến từ cánh của con chim. Ảnh: Raymond Sauvage/NTNU Science Museum.
Người phụ nữ được chôn cất trong mộ mặc trang phục và đeo trang sức đặc trưng của thời Viking vào thế kỷ 9. Ảnh: Kristoffer Rantala/NTNU Science Museum.
Người phụ nữ được chôn cất trong mộ mặc trang phục và đeo trang sức đặc trưng của thời Viking vào thế kỷ 9. Ảnh: Kristoffer Rantala/NTNU Science Museum.
Căn cứ vào tình trạng ngôi mộ và những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia suy đoán nữ chủ nhân có thể đã kết hôn với một nông dân. Ảnh: Ellen Grav/NTNU University Museum; CC BY-SA 4.0.
Căn cứ vào tình trạng ngôi mộ và những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia suy đoán nữ chủ nhân có thể đã kết hôn với một nông dân. Ảnh: Ellen Grav/NTNU University Museum; CC BY-SA 4.0.
“Điều đáng chú ý nhất là hai vỏ sò điệp được đặt trên mặt của người quá cố. Đây là một tập tục chưa từng được biết đến trong các ngôi mộ thời kỳ này ở Na Uy. Chúng tôi vẫn chưa biết ý nghĩa của việc chôn cất theo kiểu này”, Raymond Sauvage thuộc bảo tàng Khoa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) cho hay. Ảnh: Raymond Sauvage, NTNU University Museum; CC BY-SA 4.0.
"Điều đáng chú ý nhất là hai vỏ sò điệp được đặt trên mặt của người quá cố. Đây là một tập tục chưa từng được biết đến trong các ngôi mộ thời kỳ này ở Na Uy. Chúng tôi vẫn chưa biết ý nghĩa của việc chôn cất theo kiểu này", Raymond Sauvage thuộc bảo tàng Khoa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) cho hay. Ảnh: Raymond Sauvage, NTNU University Museum; CC BY-SA 4.0.
Hiện các nhà khảo cổ chưa tìm ra lời giải chắc chắn về ý nghĩa của những vỏ sò được đặt trên mặt của người phụ nữ Viking. Tuy nhiên, họ cho hay những vỏ sò này tượng trưng cho sự sống và cái chết vào thời La Mã và có thể là biểu tượng của cuộc hành hương liên quan đến Thánh James vào thời Trung cổ. Ảnh: Henrietta Elizabeth Marshall.
Hiện các nhà khảo cổ chưa tìm ra lời giải chắc chắn về ý nghĩa của những vỏ sò được đặt trên mặt của người phụ nữ Viking. Tuy nhiên, họ cho hay những vỏ sò này tượng trưng cho sự sống và cái chết vào thời La Mã và có thể là biểu tượng của cuộc hành hương liên quan đến Thánh James vào thời Trung cổ. Ảnh: Henrietta Elizabeth Marshall.
Các chuyên gia cho hay sẽ kiểm tra kỹ hơn hài cốt của người phụ nữ cũng như các hiện vật nhằm giải mã những bí ẩn về bà cũng như tập tục chôn cất. Ảnh: Drawn by Anders Kvåle Rue.
Các chuyên gia cho hay sẽ kiểm tra kỹ hơn hài cốt của người phụ nữ cũng như các hiện vật nhằm giải mã những bí ẩn về bà cũng như tập tục chôn cất. Ảnh: Drawn by Anders Kvåle Rue.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
