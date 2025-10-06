Hà Nội

Bức tượng nghìn tuổi mô tả người Viking thật nhất gây sốc

Kho tri thức

Bức tượng nghìn tuổi mô tả người Viking thật nhất gây sốc

Một bức tượng nhỏ vừa được phát hiện đã giúp giới khảo cổ hình dung rõ hơn diện mạo của người Viking khác xa hình ảnh thường thấy trong phim ảnh.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại trang trại Fløgstad ở làng Sørum, miền Đông Na Uy, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Na Uy bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, kỳ thú. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Na Uy.
Đó là một bức tượng nhỏ khắc họa phần đầu và thân mình của một người Viking với nét mặt sắc sảo và kiểu tóc cầu kỳ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Na Uy.
Bức tượng cũng có ria mép nổi bật, cùng với chòm râu dê dài tết lại và tóc mai. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Na Uy.
Ước tính, bức tượng này có niên đại cách đây hơn 1.000 năm trước. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Na Uy.
Mặc dù có kích cỡ nhỏ, nhưng bức tượng được chăm chút rất kỹ lưỡng, có khả năng mang đến hình ảnh chân thực nhất về một người đàn ông Viking cổ xưa. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Na Uy.
"Thật đặc biệt khi chúng ta có được một bức chân dung sống động về người Viking, thậm chí là một bức chân dung ba chiều. Đây là một bức tượng bán thân thu nhỏ và là bức chân dung gần nhất mà chúng ta có thể có được về người Viking", Peter Pentz, người phụ trách Bảo tàng Quốc gia Na Uy, cho biết trong một tuyên bố. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Na Uy.
