Bí ẩn mảnh vàng mini thời Viking khắc hình thù kỳ lạ

Kho tri thức

Bí ẩn mảnh vàng mini thời Viking khắc hình thù kỳ lạ

Những miếng lá vàng có thời tiền Viking khắc các hình thù kỳ lạ, mục đích sử dụng của chúng chưa thể giải mã, điều này khiến các nhà khoa học bối rối.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại trang trại Hovland ở Tjølling, Larvik, Na Uy, nhà khảo cổ học Ingar Mørkestøl Gundersen bất ngờ tìm thấy nhiều cổ vật lạ. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Khi tiến hành khai quật tại trang trại Hovland ở Tjølling, Larvik, Na Uy, nhà khảo cổ học Ingar Mørkestøl Gundersen bất ngờ tìm thấy nhiều cổ vật lạ. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Đó là những mảnh lá vàng nhỏ, ước tính có niên đại từ Thời Viking. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Đó là những mảnh lá vàng nhỏ, ước tính có niên đại từ Thời Viking. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Điều đáng nói là những miếng lá vàng này có kích thước chỉ bằng móng tay. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Điều đáng nói là những miếng lá vàng này có kích thước chỉ bằng móng tay. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Trên những miếng lá vàng này có khắc họa các nhân vật hình người cùng biểu tượng linh thiêng kỳ dị, bí ẩn. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Trên những miếng lá vàng này có khắc họa các nhân vật hình người cùng biểu tượng linh thiêng kỳ dị, bí ẩn. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Nhà khảo cổ học Ingar Mørkestøl Gundersen đưa ra giả thuyết rằng, những lá vàng này được những người cai trị Thời Viking sử dụng để thể hiện sự đặc biệt, quyền năng, hay địa vị xã hội cao của họ, hoặc để khẳng định rằng họ có quan hệ với các vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Nhà khảo cổ học Ingar Mørkestøl Gundersen đưa ra giả thuyết rằng, những lá vàng này được những người cai trị Thời Viking sử dụng để thể hiện sự đặc biệt, quyền năng, hay địa vị xã hội cao của họ, hoặc để khẳng định rằng họ có quan hệ với các vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Những miếng lá vàng nhỏ này chủ yếu liên quan đến Thời kỳ tiền Viking, nhưng chúng được sử dụng để làm gì thì chưa ai lý giải được. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Những miếng lá vàng nhỏ này chủ yếu liên quan đến Thời kỳ tiền Viking, nhưng chúng được sử dụng để làm gì thì chưa ai lý giải được. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Liệu chúng có thực sự được dùng để làm thông điệp cầu hôn, vật dụng nhận dạng hay vật nghi lễ? Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Liệu chúng có thực sự được dùng để làm thông điệp cầu hôn, vật dụng nhận dạng hay vật nghi lễ? Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện những vật cổ này có tầm quan trọng đặc biệt, nhưng các nhà khoa học không thể xác định được chức năng thực tế rõ ràng của những vật thể này. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện những vật cổ này có tầm quan trọng đặc biệt, nhưng các nhà khoa học không thể xác định được chức năng thực tế rõ ràng của những vật thể này. Ảnh: @Ingar Mørkestøl Gundersen.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#Lá vàng #thời Viking #bí ẩn #kim loại #thần thoại

