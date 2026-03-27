'Thế giới dưới nước' kỳ diệu ở hồ nước ngọt có 1-0-2 của châu Chi

Vườn quốc gia Hồ Malawi được ví như một kho báu sinh học độc đáo, nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ và đa dạng sinh học đáng kinh ngạc của đất nước Malawi.

Di sản thiên nhiên thế giới độc đáo. Vườn quốc gia Hồ Malawi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ hệ sinh thái nước ngọt đặc biệt và giá trị khoa học nổi bật. Ảnh: Pinterest.
Làn nước trong vắt hiếm có. Nước hồ trong đến mức có thể nhìn sâu nhiều mét, giúp việc quan sát sinh vật dưới nước trở nên dễ dàng và hấp dẫn đối với du khách. Ảnh: Pinterest.
Sự kết hợp giữa núi và hồ. Vườn quốc gia không chỉ có nước mà còn bao gồm các đảo đá và dãy núi ven hồ, tạo nên cảnh quan hài hòa giữa địa hình và mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của các loài cá đặc hữu. Hồ Malawi nổi tiếng với hàng trăm loài cá cichlid chỉ tồn tại tại đây, tạo nên một trong những hệ sinh thái nước ngọt đa dạng nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
“Phòng thí nghiệm tiến hóa sống”. Các nhà khoa học coi khu vực này như một mô hình nghiên cứu tiến hóa tự nhiên, nơi các loài cá phát triển đa dạng hình thái và tập tính trong thời gian tương đối ngắn. Ảnh: Pinterest.
Cuộc sống con người gắn bó với thiên nhiên. Các cộng đồng địa phương sống gần khu vực vẫn duy trì lối sống truyền thống, phụ thuộc vào nguồn lợi từ hồ nhưng cũng góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Pinterest.
Điểm đến lý tưởng cho lặn ngắm cá. Với hệ sinh thái phong phú và nước trong, nơi đây là điểm lặn nổi tiếng cho những ai yêu thích khám phá thế giới dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt với nhiều thách thức bảo tồn. Dù được bảo vệ, Vườn quốc gia Hồ Malawi vẫn chịu áp lực từ đánh bắt quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu, đe dọa sự cân bằng sinh thái. Ảnh: Pinterest.
Xem video: Quán cà phê thủy cung có hơn 1000 con sứa ở TP HCM. Nguồn Vietnamnet
Bài liên quan

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.