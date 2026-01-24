Hà Nội

Thảo nguyên Tà Xùa khoác áo cỏ cháy, hút du khách

Du lịch

Thảo nguyên Tà Xùa khoác áo cỏ cháy, hút du khách

Mùa cỏ cháy phủ vàng thảo nguyên Tà Xùa (Sơn La), mang đến vẻ đẹp nguyên sơ, rộng mở giữa núi non trùng điệp, trở thành điểm hẹn của du khách mê xê dịch.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm cách Hà Nội khoảng 200km, thảo nguyên Tà Xùa thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, ở độ cao trung bình từ 1.500 đến 2.000m so với mực nước biển. Nơi đây nổi bật với những triền cỏ rộng lớn trải dài giữa không gian núi non trùng điệp, mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Nếu mùa hè, Tà Xùa phủ sắc xanh non mướt mắt thì từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 năm sau, thảo nguyên lại bước vào thời điểm đẹp nhất của mùa cỏ cháy. Dưới ánh nắng dịu của mùa đông vùng cao, những đồi cỏ khô chuyển sang màu vàng óng, hòa cùng sắc trời trong xanh tạo nên khung cảnh vừa bình yên, vừa hùng vĩ. Ảnh Vũ Văn Triệu
Không chỉ là điểm đến lý tưởng để tận hưởng không khí trong lành, thảo nguyên Tà Xùa còn được xem là “thiên đường sống ảo” của giới trẻ. Không gian mở, ít công trình nhân tạo giúp du khách dễ dàng bắt trọn vẻ đẹp thiên nhiên vào từng khung hình. Ảnh Vũ Văn Triệu
Những bộ trang phục gam sáng như trắng, kem hay pastel nhẹ nhàng đặc biệt phù hợp khi chụp ảnh giữa nền cỏ cháy mênh mang. Chỉ cần một chiếc khăn mỏng hay cuốn sách nhỏ cũng đủ tạo nên những bức ảnh đậm chất thơ giữa đại ngàn. Ảnh Vũ Văn Triệu
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, để có những bức ảnh ấn tượng, nên lựa chọn góc chụp rộng, lấy trọn các lớp đồi nối tiếp nhau phía xa nhằm làm nổi bật chiều sâu của cảnh sắc. Ảnh Vũ Văn Triệu
Giữa thảo nguyên còn có một quán cà phê nhỏ, thiết kế đơn giản nhưng ấm cúng, kết hợp hài hòa giữa không gian trong nhà và ngoài trời. Tại đây, du khách có thể thưởng thức cà phê hoặc trà nóng với mức giá dao động từ 40.000 – 60.000 đồng, vừa nhâm nhi đồ uống, vừa phóng tầm mắt ngắm mây trời bảng lảng và núi non bạt ngàn phía xa. Ảnh Vũ Văn Triệu
Trong làn gió se lạnh của vùng cao, cảm giác ngồi giữa thảo nguyên rộng lớn, trước mặt là biển mây lững lờ, sau lưng là những triền cỏ cháy trải dài, mang lại sự thư thái hiếm có, khiến nhiều người tạm quên đi những lo toan thường nhật. Ảnh Hoa Ta
Hiện nay, vé tham quan thảo nguyên Tà Xùa có giá khoảng 35.000 đồng/người. Trên cung đường di chuyển, du khách cũng có thể kết hợp ghé thăm các điểm check-in nổi tiếng khác như Mỏm Cá Heo hay Cây Cô Đơn, để hành trình khám phá Tà Xùa thêm trọn vẹn.
