Kho tri thức

Thăm chùa Hang – 'ẩn tự' linh thiêng giữa núi rừng Hồng Lĩnh

Chùa Hang (Hà Tĩnh) không chỉ là chốn cửa Phật linh thiêng mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thơ mộng, không khí trong lành.

Tọa lạc trên sườn Tây núi Mồng Gà, giữa không gian trùng điệp non xanh Hồng Lĩnh, chùa Hang (phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) hiện lên như một điểm dừng chân rất riêng, mang đến cảm giác bình yên, thanh tịnh và nên thơ.
Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của phật tử và du khách thập phương trong hành trình khám phá vùng đất Hồng Lam.
Quần thể kiến trúc chùa Hang là sự giao thoa tuyệt vời giữa bàn tay con người và tạo hóa thiên nhiên.
Đến với chùa Hang, du khách như bước chân vào một thế giới khác biệt. Không gian xung quanh mang sắc thái của một tiểu khí hậu riêng.
Giữa ngàn xanh, trong tiếng chuông chùa ngân vang, sắc hoa bốn mùa khoe nở.
Ông Thái Công Dũng - Trưởng ban Hộ tự chùa Hang cho biết: "Bằng lòng thành kính và sự chung tay của phật tử, từ những dấu tích ít ỏi, chùa Hang hôm nay đã được phục dựng khang trang, trở thành điểm đến tâm linh của người dân địa phương và du khách gần xa".
Chùa Hang mang những nét kiến trúc khác biệt so với những ngôi chùa cổ trên địa bàn. Đó là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Mỗi một chi tiết thiết kế đều đậm phong cách Phật giáo, hòa cùng thiên nhiên.
Điểm độc đáo nhất của ngôi chùa chính là cung Tam Bảo nằm sâu trong hang đá tự nhiên – nơi còn lưu giữ dấu tích của ngôi chùa xưa. Hang tựa vào mé sườn Tây của đỉnh Mồng Gà, một trong những ngọn núi cao của dãy núi Hồng.
Không còn những ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật, chùa Hang đem đến cảm giác như bước vào một miền tĩnh tại - nơi con người có thể chậm lại, lắng lòng và cảm nhận rõ hơn hơi thở của thiên nhiên.
Theo Nguyễn Trung/ Báo Hà Tĩnh
