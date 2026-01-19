Hà Nội

Du lịch

Khám phá vẻ đẹp bình yên của biển đảo miền Tây Nam Bộ

Không ồn ào, không phô trương, biển đảo miền Tây chinh phục du khách bằng vẻ đẹp phù sa, nhịp sống chậm và những không gian còn nguyên nét hoang sơ.

Vân Giang (Tổng hợp)

Miền Tây Nam Bộ từ lâu gắn liền với hình ảnh sông nước hiền hòa, vườn cây trĩu quả và nhịp sống chậm rãi. Thế nhưng, phía cuối những con sông đổ ra biển, vùng đất này còn sở hữu hệ thống bãi biển và đảo mang vẻ đẹp rất riêng không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức níu chân những ai yêu thiên nhiên và sự tĩnh lặng.

Không có những bãi cát trắng trải dài hay làn nước xanh ngọc đặc trưng của miền Trung, biển đảo miền Tây cuốn hút bằng sắc phù sa, không gian khoáng đạt và nhịp sống bình dị của cư dân ven biển. Đó là nơi con người và thiên nhiên tồn tại trong mối quan hệ hài hòa, chậm rãi và bền bỉ.

Biển đảo An Giang – bức tranh nhiều gam màu

An Giang là địa phương sở hữu hệ thống biển đảo phong phú bậc nhất vùng Tây Nam Bộ. Từ Rạch Giá và Hà Tiên hai đầu mối giao thông quan trọng du khách có thể dễ dàng tiếp cận những hòn đảo nổi tiếng như Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn hay Hòn Nghệ.

nam-du.jpg
Vẻ đẹp say lòng của đảo Nam Du. Ảnh Internet

Nếu Phú Quốc phát triển mạnh về nghỉ dưỡng với hạ tầng hiện đại, thì Nam Du, Hòn Sơn lại ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp nguyên sơ, làn nước trong xanh và nhịp sống giản dị của cư dân trên đảo. Mỗi hòn đảo là một lát cắt khác nhau của biển miền Tây, từ sôi động đến trầm lắng, từ tiện nghi đến mộc mạc, tạo nên bức tranh du lịch đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm du khách.

Biển Ba Động – dấu lặng của biển phù sa

Biển Ba Động, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, nằm cách TP HCM khoảng 200km. Sau quãng đường di chuyển vừa phải, du khách sẽ bắt gặp một vùng biển mang vẻ đẹp mộc mạc, ít chịu tác động của du lịch đại trà.

860cf87705c48a9ad3d5.jpg
Ảnh Traveloka

Sóng biển Ba Động không lớn, mặt biển phẳng lặng, nhuốm màu phù sa đặc trưng của vùng cửa sông. Nơi đây phù hợp với những ai muốn tạm rời xa nhịp sống đô thị để tận hưởng không gian yên tĩnh, thong thả dạo biển và ngắm nhìn sinh hoạt đời thường của ngư dân. Hành trình đến Ba Động cũng có thể kết hợp tham quan các ngôi chùa Khmer cổ kính, khám phá nét văn hóa giao thoa đặc sắc của miền Tây ven biển.

Biển Tân Thành – vẻ đẹp trầm mặc của miền biển Gò Công

Biển Tân Thành, còn gọi là biển Gò Công, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, nằm cách TP HCM khoảng 80 km. Đây là vùng biển mang đậm dấu ấn phù sa, không có cát trắng mịn hay làn nước xanh trong, nhưng lại sở hữu nét đẹp trầm lắng, yên bình khó trộn lẫn.

bien-tan-thanh.jpg
Ảnh Khương Nhựt Minh

Điểm đặc biệt của biển Tân Thành là không gian thoáng đãng, bờ biển dài và tĩnh, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống chậm của miền biển Tây. Hoạt động cào nghêu cùng người dân địa phương mang đến trải nghiệm gần gũi, giúp du khách hiểu hơn về sinh kế và đời sống lao động ven biển.

Đất Mũi Cà Mau – nơi đất liền gặp biển

Ở điểm tận cùng của dải đất hình chữ S, Đất Mũi Cà Mau hiện ra như một vùng giao thoa đặc biệt giữa rừng và biển. Từ trung tâm thành phố Cà Mau, du khách tiếp tục di chuyển về phía Nam để đến khu vực Đất Mũi – nơi được xem là cột mốc địa lý thiêng liêng của Tổ quốc.

hon-da-bac1.jpg
Ảnh Bazantravel

Không gian nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ hiếm có, với rừng ngập mặn bạt ngàn, bãi biển Khai Long lặng sóng và hệ sinh thái đa dạng. Đến Đất Mũi, du khách không chỉ tham quan các điểm biểu tượng như cột mốc tọa độ, hòn Đá Bạc mà còn có dịp tìm hiểu đời sống của cư dân vùng rừng – biển, thưởng thức những món hải sản tươi ngon mang hương vị rất riêng của Cà Mau.

Không hào nhoáng, không ồn ào, biển đảo miền Tây chinh phục du khách bằng vẻ đẹp lặng lẽ và chân thật. Đó là hành trình khám phá dành cho những ai muốn tìm về sự bình yên, nơi thiên nhiên và con người cùng tồn tại trong nhịp điệu chậm rãi, khoan thai của vùng đất cuối dòng sông.

Du lịch

Về Khe Sanh, sống chậm giữa núi đồi, biển mây

Với biển mây, cánh đồng điện gió và đèo Sa Mù huyền bí, Khe Sanh là nơi lý tưởng để thư giãn, khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

khe-xanh.jpg
Không cần phải đi quá xa hay tìm đến những điểm đến nổi tiếng đông đúc, Khe Sanh (Quảng Trị) đang dần trở thành lựa chọn mới mẻ của những du khách yêu thiên nhiên và thích những hành trình tĩnh lặng. Vùng đất cao nguyên này gây ấn tượng bởi “biển mây” bồng bềnh mỗi sớm mai và cánh đồng điện gió trải dài giữa không gian núi rừng bao la, khoáng đạt.
khe-xanh6.jpg
Từ đồng bằng ngược lên Khe Sanh, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như săn mây, phượt đường đèo, leo núi hay cắm trại cuối tuần. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây mang lại cảm giác dễ chịu, trong lành, rất phù hợp cho những chuyến đi tìm kiếm sự bình yên và thư giãn sau những ngày mệt nhoài.
Xem chi tiết

Du lịch

Du khách đổ ra biển Vũng Tàu từ rạng sáng để 'săn mặt trời'

Từ tờ mờ sáng, bãi biển Vũng Tàu đã nhộn nhịp khi du khách rủ nhau “săn mặt trời”, tận hưởng bình minh, gió mát và khoảnh khắc chữa lành hiếm có.

binh-minh3.jpg
Khi kim đồng hồ mới chạm mốc 4 giờ sáng, Vũng Tàu vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Thế nhưng, ngoài bờ biển, những bước chân đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Người mang theo ly cà phê nóng, người khoác áo mỏng, tất cả cùng hướng ra biển để chờ đón khoảnh khắc mặt trời ló dạng – một trải nghiệm đang dần trở thành thói quen của nhiều du khách khi đến với thành phố biển này. Ảnh Phạm Tuấn Thành
binh-minh5.jpg
Không cần chuẩn bị cầu kỳ, cũng chẳng tốn kém chi phí, ngắm bình minh ở Vũng Tàu mang đến cảm giác thư thái rất riêng. Trong làn gió sớm mát lạnh, tiếng sóng vỗ đều đặn và không gian còn thưa vắng, mọi ồn ào của cuộc sống thường nhật dường như được gác lại phía sau. Ảnh MIA
Xem chi tiết

Du lịch

Nam Du có gì hấp dẫn khiến du khách mê mẩn đứng ngồi không yên?

Nam Du hút du khách với cảnh biển hoang sơ, đời sống chậm rãi và ẩm thực đặc sắc, là điểm đến lý tưởng để thư giãn và kết nối với thiên nhiên.

nam-du.jpg
Cách Phú Quốc không xa, quần đảo Nam Du đang dần trở thành điểm đến được nhiều du khách tìm kiếm nhờ cảnh quan biển đảo hoang sơ, đời sống chậm rãi và ẩm thực độc đáo. Ảnh iVIVU
nam-du1.jpg
Nằm trong đặc khu Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Nam Du gồm 21 đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ có 11 đảo có người sinh sống, với gần 5.000 cư dân cùng hơn 1.100 hộ gia đình. Ảnh iVIVU
Xem chi tiết

