Thái Lan triệt phá kho hàng, thu giữ hơn 78.000 mỹ phẩm giả

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên quảng cáo kẹo rau Kera/ Nguồn: Internet

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) để điều tra về hành vi “lừa dối khách hàng” theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Vụ việc liên quan đến hoạt động quảng cáo và phân phối sản phẩm kẹo rau Kera, một loại thực phẩm bổ sung do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt công bố và đưa ra thị trường từ cuối năm 2024.