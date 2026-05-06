Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Test pin 9.000mAh 3 giờ game: Kết quả gây sốc

Số hóa - Xe

Test pin 9.000mAh 3 giờ game: Kết quả gây sốc

Thử nghiệm chơi game 3 giờ liên tục trên smartphone pin 9.000mAh cho kết quả bất ngờ, hé lộ sự thật đằng sau thông số “khủng” gây tranh cãi.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh smartphone liên tục nâng cấp dung lượng pin, những con số như 9.000mAh đang tạo ra kỳ vọng cực lớn về thời lượng sử dụng, đặc biệt với game thủ yêu cầu hiệu năng cao. (Ảnh: Android Authority)
Trong bối cảnh smartphone liên tục nâng cấp dung lượng pin, những con số như 9.000mAh đang tạo ra kỳ vọng cực lớn về thời lượng sử dụng, đặc biệt với game thủ yêu cầu hiệu năng cao. (Ảnh: Android Authority)
Tuy nhiên, theo thử nghiệm thực tế của cây bút Dhruv Bhutani từ Android Authority, lý thuyết và trải nghiệm thực tế đôi khi lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.(Ảnh: Android Authority)
Tuy nhiên, theo thử nghiệm thực tế của cây bút Dhruv Bhutani từ Android Authority, lý thuyết và trải nghiệm thực tế đôi khi lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.(Ảnh: Android Authority)
Bài test được thực hiện trên OnePlus Nord 6 với viên pin 9.000mAh, trong điều kiện khắt khe khi chạy liên tục 4 tựa game nặng gồm Genshin Impact, Hitman Absolution, Tomb Raider và Call of Duty Mobile, mỗi game kéo dài 45 phút không nghỉ. (Ảnh: Android Authority)
Bài test được thực hiện trên OnePlus Nord 6 với viên pin 9.000mAh, trong điều kiện khắt khe khi chạy liên tục 4 tựa game nặng gồm Genshin Impact, Hitman Absolution, Tomb Raider và Call of Duty Mobile, mỗi game kéo dài 45 phút không nghỉ. (Ảnh: Android Authority)
Ngay ở bài test đầu tiên với Genshin Impact, mức tiêu hao pin chỉ khoảng 10% sau 45 phút, một con số ấn tượng nếu so với mức tiêu thụ thường thấy trên các thiết bị phổ thông.
Ngay ở bài test đầu tiên với Genshin Impact, mức tiêu hao pin chỉ khoảng 10% sau 45 phút, một con số ấn tượng nếu so với mức tiêu thụ thường thấy trên các thiết bị phổ thông.
Tuy nhiên, hiệu năng ổn định không đồng nghĩa với trải nghiệm hoàn hảo khi nhiệt độ máy nhanh chóng tăng cao, có lúc chạm gần 40 độ C, khiến cảm giác cầm nắm trở nên khó chịu. (Ảnh: Android Authority)
Tuy nhiên, hiệu năng ổn định không đồng nghĩa với trải nghiệm hoàn hảo khi nhiệt độ máy nhanh chóng tăng cao, có lúc chạm gần 40 độ C, khiến cảm giác cầm nắm trở nên khó chịu. (Ảnh: Android Authority)
Đến tựa game Hitman Absolution, thiết bị bắt đầu xuất hiện hiện tượng giật lag và nhiệt độ leo lên hơn 44 độ C, dù mức pin tiêu hao vẫn chỉ khoảng 12%, cho thấy sự đánh đổi giữa hiệu năng và tản nhiệt.
Đến tựa game Hitman Absolution, thiết bị bắt đầu xuất hiện hiện tượng giật lag và nhiệt độ leo lên hơn 44 độ C, dù mức pin tiêu hao vẫn chỉ khoảng 12%, cho thấy sự đánh đổi giữa hiệu năng và tản nhiệt.
Ở giai đoạn sau với Tomb Raider và Call of Duty Mobile, hệ thống dần ổn định hơn, nhiệt độ giảm đáng kể và mức tiêu thụ pin cũng “dễ thở” hơn, đặc biệt Call of Duty Mobile chỉ ngốn khoảng 5% pin.
Ở giai đoạn sau với Tomb Raider và Call of Duty Mobile, hệ thống dần ổn định hơn, nhiệt độ giảm đáng kể và mức tiêu thụ pin cũng “dễ thở” hơn, đặc biệt Call of Duty Mobile chỉ ngốn khoảng 5% pin.
Kết thúc toàn bộ bài test kéo dài 3 giờ, thiết bị vẫn còn tới 61% pin, cho thấy pin 9.000mAh thực sự tạo khác biệt lớn về thời lượng, nhưng cũng đồng thời đặt ra bài toán quen thuộc: nhiệt độ và tối ưu hiệu năng vẫn là yếu tố quyết định trải nghiệm thực tế. (Ảnh: Android Authority)
Kết thúc toàn bộ bài test kéo dài 3 giờ, thiết bị vẫn còn tới 61% pin, cho thấy pin 9.000mAh thực sự tạo khác biệt lớn về thời lượng, nhưng cũng đồng thời đặt ra bài toán quen thuộc: nhiệt độ và tối ưu hiệu năng vẫn là yếu tố quyết định trải nghiệm thực tế. (Ảnh: Android Authority)
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#pin #smartphone #game #hiệu năng #thời lượng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT