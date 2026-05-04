Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sạc pin 80% có thực sự cứu smartphone khỏi chai pin

Số hóa - Xe

Sạc pin 80% có thực sự cứu smartphone khỏi chai pin

Nhiều người tin rằng chỉ sạc pin điện thoại đến 80% sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, nhưng sự thật có thể khiến bạn bất ngờ.

Thiên Trang (TH)
Không khó để bắt gặp lời khuyên “chỉ sạc đến 80%” trên các diễn đàn công nghệ, nhưng thực tế điều này xuất phát từ đặc tính của pin lithium-ion, vốn hoạt động ổn định nhất trong khoảng dung lượng từ 20% đến 80%.
Không khó để bắt gặp lời khuyên “chỉ sạc đến 80%” trên các diễn đàn công nghệ, nhưng thực tế điều này xuất phát từ đặc tính của pin lithium-ion, vốn hoạt động ổn định nhất trong khoảng dung lượng từ 20% đến 80%.
Khi pin tiến gần mức 100%, điện áp tăng cao hơn, sinh nhiệt nhiều hơn và về lý thuyết có thể làm tăng tốc độ hao mòn hóa học bên trong, từ đó khiến pin xuống cấp nhanh hơn theo thời gian.
Khi pin tiến gần mức 100%, điện áp tăng cao hơn, sinh nhiệt nhiều hơn và về lý thuyết có thể làm tăng tốc độ hao mòn hóa học bên trong, từ đó khiến pin xuống cấp nhanh hơn theo thời gian.
Chính vì vậy, nhiều hãng smartphone đã tích hợp tính năng giới hạn sạc hoặc sạc thông minh để giảm thiểu rủi ro khi người dùng cắm sạc qua đêm hoặc quên rút cáp.
Chính vì vậy, nhiều hãng smartphone đã tích hợp tính năng giới hạn sạc hoặc sạc thông minh để giảm thiểu rủi ro khi người dùng cắm sạc qua đêm hoặc quên rút cáp.
Tuy nhiên, việc luôn giữ pin ở mức tối đa 80% lại khiến bạn đánh đổi trực tiếp 20% dung lượng sử dụng mỗi ngày, tương đương với việc dùng một chiếc máy mới nhưng pin giống như đã bị hao mòn sau nhiều năm.
Tuy nhiên, việc luôn giữ pin ở mức tối đa 80% lại khiến bạn đánh đổi trực tiếp 20% dung lượng sử dụng mỗi ngày, tương đương với việc dùng một chiếc máy mới nhưng pin giống như đã bị hao mòn sau nhiều năm.
Nếu tính toán thực tế, pin điện thoại trung bình chỉ giảm khoảng 4% dung lượng mỗi năm, nghĩa là phải mất tới 5 năm mới hao hụt 20%, trong khi bạn lại tự “cắt giảm” con số đó ngay từ đầu.
Nếu tính toán thực tế, pin điện thoại trung bình chỉ giảm khoảng 4% dung lượng mỗi năm, nghĩa là phải mất tới 5 năm mới hao hụt 20%, trong khi bạn lại tự “cắt giảm” con số đó ngay từ đầu.
Quan trọng hơn, tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào mức sạc mà còn chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ sạc xả, nhiệt độ môi trường và cách sử dụng, nên việc giới hạn cứng ở 80% không mang lại hiệu quả vượt trội như nhiều người nghĩ.
Quan trọng hơn, tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào mức sạc mà còn chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ sạc xả, nhiệt độ môi trường và cách sử dụng, nên việc giới hạn cứng ở 80% không mang lại hiệu quả vượt trội như nhiều người nghĩ.
Thay vì áp dụng quy tắc cứng nhắc, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên sạc linh hoạt, tránh để pin xuống dưới 20%, đồng thời rút sạc khi đạt khoảng 80–90% nếu có thể để cân bằng giữa tuổi thọ và trải nghiệm.
Thay vì áp dụng quy tắc cứng nhắc, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên sạc linh hoạt, tránh để pin xuống dưới 20%, đồng thời rút sạc khi đạt khoảng 80–90% nếu có thể để cân bằng giữa tuổi thọ và trải nghiệm.
Trong bối cảnh công nghệ sạc ngày càng thông minh, thiết bị hiện đại đã tự điều chỉnh dòng điện khi gần đầy, vì vậy điều quan trọng không phải là con số 80%, mà là cách bạn sử dụng smartphone hợp lý để vừa bền pin vừa tận dụng tối đa hiệu năng.
Trong bối cảnh công nghệ sạc ngày càng thông minh, thiết bị hiện đại đã tự điều chỉnh dòng điện khi gần đầy, vì vậy điều quan trọng không phải là con số 80%, mà là cách bạn sử dụng smartphone hợp lý để vừa bền pin vừa tận dụng tối đa hiệu năng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
#sạc pin #tuổi thọ pin #smartphone #bảo vệ pin #sạc thông minh #công nghệ sạc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT