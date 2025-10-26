Hà Nội

Xe

Tesla Cybertruck bị triệu hồi hơn 63.000 xe vì đèn đỗ xe quá sáng

Tesla triệu hồi hơn 63.000 Cybertruck vì đèn đỗ xe quá sáng gây chói, lỗi được khắc phục bằng cập nhật phần mềm OTA, không cần thay phần cứng.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu xe bán tải điện Tesla Cybertruck.

Tesla vừa thông báo triệu hồi 63.619 chiếc Cybertruck sản xuất từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2025 do cụm đèn đỗ xe LED phát sáng vượt mức giới hạn cho phép, có thể gây chói mắt và làm tài xế đối diện mất tập trung.

Trong quá trình kiểm tra nội bộ, Tesla phát hiện đèn đỗ phát ánh sáng quá mạnh khi đo quang trắc, dù chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương tích liên quan. Quy định an toàn tại Mỹ giới hạn độ sáng nhằm tránh làm xao nhãng người lái xe khác, và Cybertruck đã vượt ngưỡng cho phép.

2-9971.jpg
Tesla Cybertruck bị triệu hồi hơn 63.000 xe vì đèn đỗ xe quá sáng.

Kỹ sư Tesla xác định lỗi do phần mềm điều khiển cụm LED phát sáng vượt mức chứ không xuất phát từ thiết kế phần cứng. Vì vậy, hãng sẽ khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm qua OTA (Over-The-Air), không cần khách hàng mang xe tới đại lý.

Porsche từng triệu hồi hơn 3.000 xe Macan Electric năm 2024 vì đèn quá sáng và xử lý bằng cập nhật phần mềm. GMC cũng đối mặt lỗi tương tự với dòng Terrain năm 2022, nhưng phải dùng phương án dán bổ sung để giảm độ sáng đèn.

Bài liên quan

Xe

Cybertruck tồn kho chất đống, Tesla tung loạt ưu đãi "cứu" doanh số

Tesla giảm sâu Cybertruck tới 3.000 USD, kèm nhiều quà tặng và ưu đãi trả góp 0%. Động thái này nhằm xả kho trước khi chính sách thuế xe điện Mỹ hết hiệu lực.

Video: Tesla Cybertrucks tồn kho đậu đầy ngoài trời.

Trước khi chính sách hỗ trợ tín dụng thuế liên bang cho xe điện tại Mỹ kết thúc vào ngày 1/10, Tesla bất ngờ tung loạt ưu đãi mạnh tay cho mẫu bán tải điện Cybertruck. Trong khi người tiêu dùng hưởng lợi từ chương trình, giới quan sát lại cho rằng đây là động thái bán tháo nhằm xả lượng lớn xe tồn kho.

Xem chi tiết

Xe

Tesla Cybertruck mua 2,6 tỷ, bán "đồng nát" chỉ 203 triệu đồng

Một vụ tai nạn bất ngờ cùng hành trình sửa chữa gian nan đã khiến Edmunds phải bán chiếc Tesla Cybertruck trị giá gần 2,6 tỷ dồng với giá “bán xác” chỉ khoảng 203 triệu đồng.

Video: Tesla Cybertruck hỏng khi đang thử nghiệm của Edmunds.
Tháng 7/2024, chuyên trang đánh giá và xếp hạng xe hơi Edmunds chi 101.985 USD (khoảng 2,59 tỷ đồng) để mua một chiếc Tesla Cybertruck Foundation Series mới, đưa vào chương trình thử nghiệm One-Year Road Test.
Xem chi tiết

Xe

Siêu bán tải điện Tesla Cybertruck có bản giá rẻ, chỉ 69.990 USD

Mẫu xe bán tải điện Tesla Cybertruck Long Range 2025 mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu bán tải thuần điện khác như Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV hay Rivian R1T.

Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck co ban gia re, chi 69.990 USD

Nhằm ở rộng dải sản phẩm, Tesla đã giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn Tesla Cybertruck Long Range 2025 mới tại thị trường Mỹ. So với phiên bản AWD hay Cyberbeast, xe chỉ có một động cơ điện với hệ dẫn động cầu sau.
Xem chi tiết

