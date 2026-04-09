Tăng chuyến bay, tàu hỏa đi các điểm du lịch dịp 30/4 -1/5

Trong giai đoạn cao điểm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Các hãng hàng không đã thông báo tăng chuyến, đường sắt thêm tàu, nối toa.

Hàng không tăng chuyến

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với khó khăn về nhiên liệu bay, các hãng vẫn nỗ lực duy trì ổn định mạng bay và bố trí thêm chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp cao điểm Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết, trong các giai đoạn cao điểm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trên nhiều chặng bay. Vietnam Airlines bố trí nguồn lực, tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách, đồng thời duy trì kết nối hàng không trong nước và quốc tế. Hãng khuyến nghị người dân nên có kế hoạch chốt chỗ và xuất vé sớm, Vietnam Airlines liên tục bám sát diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động bay linh hoạt, an toàn.

Vietnam Airlines cam kết bám sát diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động bay linh hoạt. Ảnh: VNA.

Kỳ nghỉ lễ sắp tới, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng hơn 1,1 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trên mạng bay nội địa, Vietnam Airlines sẽ khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế. Việc tăng tải tập trung trên các chặng có nhu cầu lớn giữa các trung tâm kinh tế và các điểm đến du lịch.

Trên các đường bay giữa Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội - TPHCM tăng 12%. Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, TPHCM đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%.

Trên mạng bay quốc tế, các hãng lên kế hoạch khai thác gần 1.700 chuyến bay với gần 390.000 ghế.

Nhận thấy nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Vietjet Air cũng tiếp tục tăng chuyến trên các đường bay khắp Việt Nam, với gần 3.800 chuyến bay trong giai đoạn 25/4-5/5.

Hai kỳ nghỉ lễ thúc đẩy nhu cầu du lịch của người dân tăng cao.

Tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trong giai đoạn cao điểm năm nay tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4-1/5 là 832.000 ghế.

Đại diện hãng cho biết các chuyến bay được tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc.

Đường sắt thêm tàu, nối toa

Tuyến Hà Nội - TPHCM, tàu khách Thống nhất gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 duy trì chạy hàng ngày với 5 đôi tàu. Đơn vị tổ chức chạy thêm tàu SE11 và SE12 vào các ngày cao điểm cuối tháng 4 và đầu tháng 5, tăng khả năng vận chuyển trên trục Bắc - Nam.

Ở các tuyến khu đoạn, nhiều đoàn tàu vẫn chạy thường xuyên như Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Nha Trang, TPHCM - Phan Thiết, Huế - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh (Nghệ An). Cùng với đó, hàng loạt chuyến tàu được bổ sung ở các tuyến du lịch trọng điểm.

Ngành đường sắt có những điều chỉnh kịp thời để phục vụ du khách trong hai kỳ nghỉ liên tiếp. Ảnh: VNR.

Tuyến TPHCM - Quy Nhơn tăng thêm các chuyến SE29, SE30 trong nhiều ngày cao điểm. Tuyến TPHCM - Nha Trang bổ sung các tàu SNT3, SNT4, SNT5, SNT6. Tuyến TPHCM - Phan Thiết có thêm tàu SPT3/4.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai duy trì 3 đôi tàu mỗi ngày. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ, dự kiến chạy thêm 6 chuyến và nối thêm toa xe để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo Công ty cổ phần vận tải đường sắt, số lượng vé tàu khách đã bán trong đợt vận tải nghỉ lễ 30/4-1/5 là44.200 vé (thống kê dựa trên vé bán tính từ ngày 29/4-3/5).