Tận mục loài cá sấu nhỏ nhất thế giới, chỉ có ở châu Phi

Giải mã

Tận mục loài cá sấu nhỏ nhất thế giới, chỉ có ở châu Phi

Cá sấu lùn (Osteolaemus tetraspis) là loài bò sát đặc hữu châu Phi, sở hữu nhiều đặc điểm độc đáo khiến chúng trở thành loài cá sấu kỳ lạ bậc nhất thế giới.

T.B (tổng hợp)
Loài cá sấu nhỏ nhất thế giới. Kích thước trưởng thành của cá sấu lùn chỉ khoảng 1,5 mét, nhỏ hơn nhiều so với các loài cá sấu khác. Ảnh: Pinterest.
Thường sống về đêm. Chúng hoạt động mạnh vào ban đêm để săn ếch, cá và giáp xác, tránh sự cạnh tranh của các loài cá sấu lớn. Ảnh: Pinterest.
Lá chắn xương dày đặc. Lưng của cá sấu lùn có lớp vảy xương (osteoderm) dày hơn bình thường để chống lại kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Thích các đầm lầy âm u. Chúng sống trong những vùng nước tối, tĩnh lặng của rừng nhiệt đới châu Phi, nơi ánh sáng khó lọt vào. Ảnh: edgeofexistence.org.
Sinh sản trong tổ lá mục. Chúng làm ổ trứng trong lớp lá ẩm, nơi nhiệt độ ổn định giúp trứng phát triển tốt. Ảnh: britannica.com.
Tốc độ lớn chậm. Loài này mất nhiều năm để đạt kích thước trưởng thành, khiến quần thể dễ bị suy giảm. Ảnh: britannica.com.
Dành nhiều thời gian trên cạn. Chúng có thể leo những đoạn dốc nhỏ để tìm nơi trú ẩn an toàn trong rừng rậm. Ảnh: biolib.cz.
Đang bị đe dọa. Săn bắt và mất môi trường sống khiến cá sấu lùn nằm trong nhóm cần được bảo tồn khẩn cấp. Ảnh: amazonaws.com.
T.B (tổng hợp)
