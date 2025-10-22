Hà Nội

Tận mục chiếc túi Hermès đắt nhất hành tinh hơn 54 tỷ đồng

Kinh doanh

Giữa vô vàn mẫu túi Hermès Birkin khác nhau, Sac Bijou Birkin được xem là "đỉnh Everest" của thế giới xa xỉ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Xuất hiện tại một bữa tiệc xa hoa do nhà thiết kế Manish Malhotra tổ chức mới đây, Nita Ambani - phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, khiến truyền thông choáng váng vì món phụ kiện Hermès nhỏ bé đi cùng bà có giá trị lên đến 2 triệu USD (hơn 54 tỷ đồng). Ảnh: India Forum
Chiếc túi Hermès Kellymorphose Sac Bijou do Pierre Hardy, Giám đốc sáng tạo của Hermès High Jewelry, thiết kế. Ảnh: Luxurylaunches
Túi được chế tác từ bạc nguyên chất và đính khoảng 3.025 viên kim cương, tổng hơn 111 carat. Ảnh: Instagram
Theo đó, Sac Bijou Birkin là một trong những chiếc túi xa xỉ nhất thế giới. Ảnh: Mashable
Đáng chú ý, hiện chỉ có 3 chiếc Sac Bijou Birkin trên toàn cầu. Ảnh: Jeweller Magazine
Sac Bijou Birkin phiên bản bà Nita Ambani cầm có phần khung từ da cá sấu và bạch kim, kim cương phủ khắp quai xách và thân túi, trong đó viên kim cương chính nặng 5 carat. Ảnh: Jeweller Magazine
Từ nắp, quai cho đến ổ khóa, từng chi tiết trên mẫu túi Sac Bijou Birkin đều được đánh bóng, khảm nạm tỉ mỉ đến mức phản chiếu ánh sáng. Ảnh: The New York Times
Theo Sina, quá trình tạo ra một chiếc Birkin Sac Bijou tới 5 năm. Ảnh: Wararni
Ra mắt vào năm 2012, Birkin Sac Bijou là phiên bản tái hiện đầy tinh xảo của mẫu túi Birkin cổ điển. Ảnh: Sketchfab
#Túi Hermès đắt nhất thế giới #Sac Bijou Birkin giới hạn #Thiết kế từ bạc và kim cương #Chỉ có 3 chiếc trên toàn cầu #Chủ nhân nổi bật Nita Ambani #Quá trình chế tác kéo dài 5 năm

