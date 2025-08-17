Hà Nội

Tận mục bộ sưu tập vải trung cổ lớn nhất châu Âu vừa được tìm thấy

Kho tri thức

Việc tìm thấy bộ sưu tập vải cổ xưa ở Toruń cung cấp bức tranh sống động về cuộc sống ở một thành phố thời trung cổ từng nhộn nhịp tại châu Âu.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Toruń là một trong những thành phố cổ quan trọng nhất của Liên minh Hanse ở Ba Lan. Nơi đây là điểm tựa của một mạng lưới thương mại rộng lớn khắp châu Âu và Cận Đông. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan.
Nhờ nguồn nguyên liệu thô tốt nhất, Toruń đã phát triển một cộng đồng thợ thủ công lành nghề và đa dạng, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao nhất làm từ sừng, kim loại, gốm sứ, vải và da để bán cho giới thượng lưu và giới giàu có ở châu Âu. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan.
Và khi tiến hành khai quật tại tàn tích thành phố cổ Toruń, các chuyên gia đến từ Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan.
Bộ sưu tập này bao gồm giày dép theo cả phong cách phương Đông và phương Tây, các mảnh váy xếp ly, viền cổ áo, tất len, vải vàng và lụa rất đắt tiền… Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan.
Đây được xem là bộ sưu tập vải vóc và giày dép thuộc thế kỷ 16-17 với số lượng lớn nhất từng được khai quật ở châu Âu. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan.
Một chiếc găng tay len của phụ nữ lót lụa được chế tạo rất tinh xảo. Có 11 chiếc tất len được tìm thấy trong bộ sưu tập này, và ba phần tư trong số đó được bảo quản rất tốt. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan.
Giày dép và vải vóc đều có dấu hiệu sờn rách, và việc thu thập được nhiều mảnh vụn cho thấy, chúng có thể thuộc về một xưởng đóng giày và một cửa hàng sửa chữa quần áo cổ xưa liền kề nào đó trong khu vực. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Ba Lan.
