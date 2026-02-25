Những con số biết nói về khối tài sản khủng của tỷ phú Elon Musk

Elon Musk giàu đến mức có thể thâu tóm cả Toyota, Ford, GM và Rivian cùng một lúc mà vẫn rủng rỉnh hàng trăm tỷ USD tiền lẻ.

Theo Indiatimes, Elon Musk đang tiến gần hơn đến việc trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới với khối tài sản ròng ước tính khoảng 850 tỷ USD. Khối tài sản của Elon Musk hiện đã vượt qua tổng tài sản của hai đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin cũng như CEO của Meta, Mark Zuckerberg cộng lại.

Theo phân tích mới nhất từ Benzinga, tổng giá trị vốn hóa thị trường của 4 gã khổng lồ ngành xe hơi gồm Toyota, General Motors (GM), Ford và Rivian cộng lại đạt khoảng 531 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc Elon Musk có thể viết séc mua đứt cả 4 tập đoàn kể trên, sở hữu trọn chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu mà vẫn còn dư ra hàng trăm tỷ USD. Thậm chí, số dư thừa còn lớn hơn GDP của nhiều quốc gia.

Elon Musk hiện sở hữu 850 tỷ USD. Ảnh: ABC News

Khi nhắc đến khối tài sản khoảng 850 tỷ USD, nhiều người thường hình dung ra những núi tiền mặt chất đống trong két sắt. Song thực tế hoàn toàn khác. Musk gần đây chia sẻ rằng ông chỉ nắm giữ chưa đến 850 triệu USD tiền mặt khả dụng. Con số đó chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng tài sản ròng của ông.

Phần lớn tài sản của Elon Musk gắn liền với cổ phần sở hữu. Giá trị tài sản ròng của Elon Musk đến từ cổ phiếu của Tesla và SpaceX. Nói một cách đơn giản, tài sản của Elon Musk tăng giảm theo giá trị của các công ty mà ông đã gây dựng.

Năm 2026 chứng kiến nhiều tỷ phú công nghệ "bốc hơi" hàng chục tỷ USD do biến động thị trường, song Elon Musk lại lội ngược dòng ngoạn mục. Động lực chính cho đà tăng phi mã này không chỉ đến từ xe điện Tesla, mà nằm ở một cú bắt tay lịch sử trong giới công nghệ: thương vụ sáp nhập giữa SpaceX và startup trí tuệ nhân tạo xAI.

Theo Times of India, thương vụ hoán đổi cổ phiếu này đã tạo ra một thực thể hợp nhất được định giá lên tới 1.250 tỷ USD. Logic của nhà đầu tư rất rõ ràng: Hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX cung cấp kho dữ liệu khổng lồ để huấn luyện AI, và ngược lại, trí tuệ nhân tạo của xAI sẽ tối ưu hóa việc vận hành tàu vũ trụ. Sự cộng hưởng này đã biến cổ phần của Musk tại công ty mới (khoảng 42%) trở thành một "mỏ vàng" trị giá khoảng 525 tỷ USD.

Những đồn đoán về việc Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên thế giới ngày càng gia tăng. Theo dự đoán của trang Kalshi cho thấy, xác suất Elon Musk đạt được khối tài sản ròng 1 nghìn tỷ USD trước năm 2027 là 78%. Tỷ lệ này còn tăng lên khi SpaceX sáp nhập với xAI.