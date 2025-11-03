Tài năng pickleball Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng

Mới đây, VĐV pickleball Quang Dương chia sẻ loạt ảnh check-in tại cửa hàng của "vua kim hoàn" Johnny Đặng với vòng cổ lấp lánh kim cương cực sang.
Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025 xứng đáng ghi dấu là mùa giải giàu cảm xúc nhất, mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.
Giữa âm thanh máy thở và màn hình theo dõi nhịp tim, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) vẫn miệt mài giành giật sự sống cho bệnh nhân đột quỵ.
Hương Giang liên tục sử dụng một phụ kiện để phù hợp với không khí quốc tang ở Thái Lan khi tham gia Miss Universe 2025.
Jeep đã tiết lộ phiên bản của mẫu SUV Grand Cherokee 2026 được nâng cấp, xe vẫn được bán với cả 2 chiều dài trục cơ sở nhưng với kiểu dáng mới.
Một vòng tròn đá đồ sộ vừa được phát hiện tại Đức khiến giới khảo cổ chấn động. Công trình này hé lộ dấu ấn kiểm soát và sinh hoạt quân sự của đế chế La Mã.
Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU), cố gắng giải nguy cho quân Ukraine ở Pokrovsk, bằng cách sử dụng bằng trực thăng đổ bộ mạo hiểm vào phía sau quân Nga.
Là loại gia vị phổ biến, chỉ vài chục nghìn đồng/kg ở Việt Nam nhưng khi xuất sang các thị trường lớn giá lên tới gần 1 triệu đồng/kg.
Hot girl Xoài Non mới đây đã 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh mới giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn, khoe trọn nhan sắc được ví như 'búp bê sống' của mình.
Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, cô công khai hẹn hò Romain Leclef.
Tháng 11, khi miền Bắc chớm lạnh, khắp Việt Nam bước vào mùa đẹp nhất năm với cỏ lau Bình Liêu, dã quỳ Ba Vì, biển mây Ky Quan San và biển êm Phú Quốc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/11, Ma Kết mọi việc không suôn sẻ, nên thẳng thắn trong chuyện tình duyên, Sư Tử chớ cãi nhau vô cớ với người khác.
Ngoại thất chiếc siêu xe mui trần Ferrari 488 Spider của đại gia Hà Nội hiện mang màu vàng với nhiều điểm nhấn tương phản màu đen. Xe nguyên bản có màu xanh.
Bộ ảnh bikini giữa không gian núi rừng Sapa của một cô gái đang viral mạng xã hội, nhưng kèm với đó là các ý kiến trái chiều, thậm chí là bình luận khiếm nhã.
Trên mảnh đất cũ, ngôi nhà mới ngập tràn nắng, gió, có sự hòa quyện giữa cây xanh và các khối bê tông được đúc một cách mềm mại.
Mưa lớn trên diện rộng tiếp tục xuất hiện trở lại ở nhiều khu vực của TP Đà Nẵng gây ngập sâu, nhiều nơi chìm trong biển nước.
Mỗi độ thu về, giữa sắc núi rừng Cao Bằng, hương xôi trám đen dẻo thơm lan tỏa khắp chợ quê, níu chân du khách bằng vị bùi béo đặc trưng của mùa trám chín.
Thảo Nhi Lê mặc táo bạo chụp ảnh mừng sinh nhật. Kỳ Duyên mặc nội y, khoe khéo vòng eo không chút mỡ thừa.
Chiếc bình gốm mô phỏng bò tót nằm co chân, đầu hướng về người nhìn được phát hiện trong mộ táng cổ. có thể liên quan đến nghi lễ và biểu tượng sức mạnh.
Sau nhiều thế kỷ, các nhà khoa học đã giải mã thành công bí ẩn về xác ướp của một thiếu niên tại Italy chuyển sang màu xanh lá cây bí ẩn.
Tử vi hé lộ 3 con giáp được “ăn lộc mẫu”, tài vận hanh thông từ Rằm tháng 9. Cơ hội phát tài bất ngờ xuất hiện, giúp cuộc sống sang trang rực rỡ.
Trung Quốc vừa mô phỏng thành công hệ lượng tử phức tạp nhất lịch sử bằng siêu máy tính cổ điển, chứng minh AI có thể thay thế cả máy tính lượng tử.