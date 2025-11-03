Hà Nội

Tài năng pickleball Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng

Cộng đồng trẻ

Tài năng pickleball Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng

Mới đây, VĐV pickleball Quang Dương chia sẻ loạt ảnh check-in tại cửa hàng của "vua kim hoàn" Johnny Đặng với vòng cổ lấp lánh kim cương cực sang.

Mới đây, vận động viên pickleball Quang Dương khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại cửa hàng của Johnny Đặng - triệu phú gốc Việt nổi tiếng ở Mỹ, được mệnh danh là "ông vua kim hoàn" chuyên chế tác trang sức cho giới rapper thế giới.
Trong ảnh, Quang Dương tươi cười rạng rỡ bên Johnny Đặng, tay cầm hộp quà sang trọng chứa mặt dây chuyền kim cương sáng lấp lánh.
Quang Dương còn khoe khéo cảnh ngồi trong chiếc Lamborghini Aventador vàng nổi bật - chiếc xe gắn liền với hình ảnh thương hiệu của Johnny Đặng.
Việc Quang Dương xuất hiện tại cửa hàng Johnny Đặng lập tức thu hút sự chú ý lớn bởi anh là tên tuổi đang rất nổi trong cộng đồng pickleball Việt và thế giới. Còn nơi Quang Dương checkin lại là địa điểm từng đón nhiều ngôi sao đình đám như Drake, Travis Scott hay Snoop Dogg.
Dù vậy, dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam nhanh chóng chia làm hai luồng ý kiến. Một số người tỏ ra hào hứng, khen Quang Dương ngày càng thành công. Trong khi số khác lại cho rằng cậu ấy nên tập trung vào sự nghiệp thể thao và cẩn trọng với các mối quan hệ có thể gây tranh cãi.
Một số dân mạng lại vô lý khi gợi ý Quang Dương mang chiếc vòng kim cương mới toanh khắc theo tên mình để đấu giá... làm từ thiện. Netizen lập tức bênh vực VĐV pickleball, cho rằng anh đã làm hết mình để quyên góp cho đồng bào miền Trung, từ đấu giá vợt pickleball đến huy chương vàng lịch sử và không cần phải nghe dèm pha của dân mạng toxic nữa.
Quang Dương (tên đầy đủ là Dương Thiên Quang) là một tài năng trẻ gốc Việt sinh năm 2006, nổi tiếng trong giới pickleball quốc tế với nhiều thành tích đáng nể, từng đạt hạng 4 thế giới.
Quang Dương được cộng đồng thể thao Việt Nam yêu mến vì tinh thần và những hoạt động quảng bá, phát triển bộ môn pickleball tại quê hương, cũng như các hoạt động thiện nguyện.
Quang Dương từng vô địch giải IHG Bristol Open 2024 và lọt vào top 4 bảng xếp hạng Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA) thế giới. Anh cũng đã đánh bại tay vợt số một thế giới là Ben Johns.
Quang Dương thường xuyên về Việt Nam để giao lưu, quảng bá hình ảnh và phát triển bộ môn pickleball, nhận được sự yêu mến của khán giả Việt Nam. Anh cũng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó có việc đấu giá vật phẩm thể thao để gây quỹ từ thiện.
