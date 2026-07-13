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Doanh nghiệp

Mở thêm thẻ, thêm ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng BAC A BANK MASTERCARD

BAC A BANK triển khai ưu đãi phí thường niên dành cho chủ thẻ tín dụng khi phát hành thẻ chính thứ hai và thẻ phụ.

PV

Nhằm khuyến khích chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK gia tăng trải nghiệm, khai thác tối đa ưu đãi chi tiêu và lan toả lợi ích thiết thực khi thường xuyên sử dụng thẻ.

Lợi ích khi sở hữu trên một thẻ tín dụng quốc tế

“Với các gia đình có con đi du học như tôi, việc mở thẻ tín dụng quốc tế cùng thẻ phụ đính kèm mang tới nhiều lợi ích. Việc thanh toán học phí, chi tiêu xuyên biên giới cũng như quản lý tài chính sẽ dễ dàng hơn với bố mẹ. Bản thân các con khi có thẻ phụ cũng sẽ chủ động hơn khi có việc phát sinh lúc xa nhà”, chị Hồ Lan Hương (48 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Việc sở hữu trên một thẻ tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhiều gia đình đang nuôi con du học và các gia đình trẻ - là một xu hướng thực tế. Khi sở hữu trên một thẻ tín dụng, khách hàng sẽ có thêm ngân sách để chủ động chi tiêu, vừa tận hưởng tối đa ưu đãi từ hệ sinh thái các dịch vụ giữa ngân hàng phát hành thẻ và các đối tác. Đồng thời, chủ thẻ chính có thể chủ động giới hạn hạn mức, nhanh chóng nắm bắt được biến động tài khoản, quản lý tài chính tập trung cho cả gia đình.

Theo quy định hiện tại của nhiều ngân hàng, việc mở thẻ chính thứ hai hoặc thẻ phụ không cần chứng minh tài chính trong thi thủ tục mở thẻ lại rất thuận tiện. Thực tế, phí thường niên của thẻ tín dụng quốc tế thường dao động trong khoảng 300.000 VND đến 800.000 VND/năm và phí thường niên của thẻ phụ tương đương 30% - 50%/năm so với thẻ chính. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng này, nhiều ngân hàng đã triển khai các chương trình ưu đãi miễn phí thường niên, khuyến khích khách hàng mở thêm thẻ chính thứ hai hoặc thẻ phụ.

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“Miễn phí thường niên - Song hành tiện ích” dành cho chủ thẻ tín dụng BAC A BANK

Chương trình ưu đãi dành cho thẻ chính thứ hai và thẻ phụ “Miễn phí thường niên - Song hành tiện ích” từ BAC A BANK là một trong những chương trình nổi bật vừa mới được triển khai trên toàn quốc. Cụ thể, từ 24/06 đến hết 31/12/2026, chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK Mastercard được hưởng ưu đãi hấp dẫn gồm: miễn phí thường niên 02 năm cho thẻ chính thứ hai được mở mới và phát sinh giao dịch tài chính hợp lệ trong vòng 45 ngày từ khi phát hành; đồng thời, miễn phí thường niên 01 năm cho 01 thẻ phụ trên mỗi hạng thẻ của khách hàng trong thời gian diễn ra Chương trình.

Khi sở hữu cả hai dòng thẻ hiện hành: Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard Rewards Gold và Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum hoặc mở thêm thẻ phụ, các chủ thẻ sẽ nhân đôi lợi ích, vừa được hoàn tiền vừa tích điểm thưởng lại được hưởng ưu đãi miễn phí thường niên hấp dẫn.

Không chỉ miễn phí thường niên, chủ thẻ tín dụng BAC A BANK còn được hưởng các ưu đãi nổi bật: hoàn tiền tối đa 6.000.000 VND/năm; giảm tới 100K khi mua sắm trên Shopee; giảm tới 30% tại toàn hệ thống Golden Gate; nhận voucher giảm 20% khi sử dụng Xanh SM; ưu đãi hoàn tiền 15% tại chuỗi cửa hàng TH truemart; phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1%; … Các ưu đãi của thẻ tín dụng BAC A BANK mang tới một hệ sinh thái tiêu dùng thông minh, với các dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm uy tín, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

Thông tin chi tiết về các ưu đãi hấp dẫn của thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK được cập nhật thường xuyên tại website: www.cards.baca-bank.vn> hoặc vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828 để tham khảo.

#Chương trình ưu đãi thẻ tín dụng #Mở thêm thẻ phụ và thẻ chính #Lợi ích gia đình khi sử dụng thẻ #Ưu đãi miễn phí thường niên #Hệ sinh thái tiêu dùng ngân hàng

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