Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích với sức khỏe.

Bột sắn dây là loại tinh bột thơm ngon, giàu dưỡng chất, được chiết xuất từ phần rễ củ của cây sắn dây. Bột sắn dây có nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Giảm cân hiệu quả

Bột sắn dây chứa một loại carbohydrate đặc biệt gọi là tinh bột kháng, mà cơ thể không thể phân hủy để sử dụng làm năng lượng. Tinh bột này không tiêu hóa ở ruột non mà di chuyển xuống ruột già, nơi nó được lên men bởi hệ vi khuẩn có lợi. Quá trình lên men tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như acetate, propionate và butyrate, giúp tăng cường trao đổi chất, giảm viêm và hỗ trợ cảm giác no lâu hơn. Nhờ đó, uống bột sắn dây giúp bạn hạn chế việc nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Giải nhiệt cơ thể

Bột sắn dây có tác dụng làm mát tự nhiên, giúp giảm cảm giác nóng bức trong những ngày oi ả. Nhờ vào khả năng hấp thụ nước tốt, bột sắn dây có thể giải nhiệt cơ thể, đặc biệt trong những trường hợp như sốt, viêm họng, nhiệt miệng hay mụn nhọt. Các khoáng chất có trong sắn dây cũng hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, làm mát từ bên trong.

﻿

Sắn dây có nhiều lợi ích với sức khoẻ. Ảnh minh hoạ/Internet

Cải thiện quá trình trao đổi chất

Uống bột sắn dây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn và cải thiện độ nhạy của tế bào đối với insulin. Điều này giúp cơ thể trao đổi chất hiệu quả hơn, đồng thời ngăn ngừa các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa như béo phì, tiểu đường và các bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Tinh bột kháng trong bột sắn dây không bị tiêu hóa ở ruột non mà xuống ruột già để lên men, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Việc này không chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hóa mà còn giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, phòng ngừa các vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến vệ sinh đường ruột.

Ảnh minh hoạ/Internet

Giúp chắc khỏe xương

Hàm lượng canxi trong sắn dây là khá lớn. Do đó khi bổ sung bột sắn dây, cơ thể sẽ nhận được lượng canxi cần thiết để giúp răng và xương trở nên chắc khỏe hơn.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Theo nghiên cứu của Đại học Macau và Đại học Y Zunyi, sắn dây có thể giúp giảm đường máu, cải thiện tình trạng kháng insulin nhờ hoạt chất puerarin. Ngoài ra, hoạt chất này còn giúp chống viêm, bảo vệ tuyến tụy, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường khá tốt.

Thời điểm uống bột sắn dây tốt nhất

Để tận dụng tối đa các lợi ích của bột sắn dây, việc chọn thời điểm uống rất quan trọng. Dưới đây là những thời điểm lý tưởng bạn nên uống bột sắn dây:

Buổi trưa hoặc tối sau khi ăn : Uống bột sắn dây khoảng 30-60 phút sau bữa trưa hoặc tối là thời điểm cơ thể có thể hấp thụ tốt nhất các dưỡng chất. Điều này giúp giải nhiệt, làm mát cơ thể, và hỗ trợ tiêu hóa.

: Uống bột sắn dây khoảng 30-60 phút sau bữa trưa hoặc tối là thời điểm cơ thể có thể hấp thụ tốt nhất các dưỡng chất. Điều này giúp giải nhiệt, làm mát cơ thể, và hỗ trợ tiêu hóa.

Trước khi tập thể dục: Uống bột sắn dây trước khi tập luyện giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ cơ thể bền bỉ và phục hồi tốt hơn sau khi tập.

Uống bột sắn dây trước khi tập luyện giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ cơ thể bền bỉ và phục hồi tốt hơn sau khi tập.

Không nên uống khi bụng đói: Tránh uống bột sắn dây vào buổi sáng sớm hoặc khi dạ dày trống rỗng, vì tính hàn của nó có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Tránh uống bột sắn dây vào buổi sáng sớm hoặc khi dạ dày trống rỗng, vì tính hàn của nó có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Uống bột sắn dây vào thời điểm hợp lý không chỉ giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn mà còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, cân bằng năng lượng, và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa tác dụng của bột sắn dây, bạn nên sử dụng với liều lượng hợp lý, kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần thiết. Chỉ khi sử dụng đúng cách, bột sắn dây mới thực sự là một thức uống bổ ích cho sức khỏe.