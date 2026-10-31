Loạt xe Suzuki Satria đang phải triệu hồi tại Việt Nam do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu từ bình xăng, các xe máy trong diện ảnh hưởng sẽ được khắc phục lỗi miễn phí.

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Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương) vừa thông báo đợt triệu hồi mới đối với Suzuki Satria F150 tại thị trường Việt Nam, với số lượng 120 chiếc. Các xe máy trong diện ảnh hưởng đều được sản xuất từ ngày 12/6/2025 đến ngày 11/7/2025 tại nhà máy ở Indonesia.

Trong đó, hãng xe Nhật Bản đã bán ra 119 chiếc cho khách hàng; trong khi đó, 1 chiếc Suzuki Satria, vẫn còn trong kho (chưa bán), sẽ được đại lý ủy quyền thực hiện khắc phục trước khi bán ra thị trường.

Triệu hồi Suzuki Satria tại Việt Nam nguy cơ rò rỉ nhiên liệu từ bình xăng.

Trong vòng 1 năm từ ngày 26/10/2026 đến ngày 25/10/2027, khách hàng sở hữu xe máy trong diện ảnh hưởng có thể mang phương tiện đến các đại lý Suzuki tại Việt Nam để được khắc phục lỗi miễn phí. Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ - 1h10 phút cho mỗi xe.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi là do một mối hàn ở khung xe có thể tiếp xúc vào bình xăng và dẫn tới cọ sát trong quá trình sử dụng, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu, ảnh hưởng đến sự an toàn và tài sản của người sử dụng xe.

Theo thông báo, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được mài mối hàn trên khung xe và lắp bộ tấm bình xăng phía sau (gồm 2 tấm và 2 bu lông); thay bình xăng trong trường hợp cần thiết.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi là do một mối hàn ở khung xe có thể tiếp xúc vào bình xăng và dẫn tới cọ sát trong quá trình sử dụng, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu.

Với bình xăng không bong sơn, mài phẳng mối hàn trên ống cầu khung, sơn dặm phần khung bị lộ, lắp tấm đệm giữa bình xăng và khung, thay bu lông mới. Với bình xăng bị bong sơn nhưng không rò rỉ nhiên liệu thì xe sẽ được bổ sung công đoạn sơn dặm bình xăng.

Trong trường hợp bình xăng bị bong sơn và rò rỉ nhiên liệu, xe máy trong diện ảnh hưởng sẽ được thay bình xăng mới cùng gioăng bơm xăng và đệm bình xăng, sau đó thực hiện các công việc khác.