Suýt hoại tử cậu nhỏ vì tự lộn bao quy đầu

Tắc nghẽn mạch máu, hỏng "cậu nhỏ"

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiến hành xử lý kịp thời, giải phóng vùng nghẹt, theo dõi sát tình trạng tổn thương mô. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, không để lại di chứng nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy điển Uông Bí cho biết, việc tự lộn bao quy đầu có thể dẫn đến tình trạng nghẹt bao quy đầu, làm tắc nghẽn tuần hoàn máu đến dương vật, gây sưng nề, đau đớn dữ dội. Nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến hoại tử.

Việc xử lý hẹp bao quy đầu cần có sự đánh giá của bác sĩ chuyên khoa. Trong nhiều trường hợp, điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều so với hành động thiếu kiểm soát tại nhà.

Cách xử lý cắt hẹp bao quy đầu, không đau - Ảnh BVCC

Ảnh hưởng không nhỏ của hẹp bao quy đầu

BS Nguyễn Tuấn Đạt, khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hẹp bao quy đầu (Phymosis) là tình trạng bất thường tại bao quy đầu khá phổ biến, tức là chỉ những trường hợp bao da quy đầu không thể tuột hoàn toàn khỏi quy đầu được mà cần có tác động bên ngoài như dùng tay.

Hẹp bao quy đầu tuy chỉ là một bất thường nhỏ về cấu tạo sinh lý nhưng lại có thể gây nên biết bao phiền toái cho cánh mày râu.

Gây mất thẩm mỹ bộ phận sinh dục: Hẹp bao quy đầu khiến quy đầu không được lộ ra hoàn toàn, bao da bó khít lấy quy đầu nên kích thước dương vật không được phát triển hoàn thiện, nam giới vì thế mà luôn tự ti vì dương vật ngắn nhỏ, mất thẩm mỹ.

Gây khó khăn khi tiểu tiện, vệ sinh bộ phận sinh dục: Tiểu đau và tiểu buốt, gây đau rát cho dương vật.

Là nguyên nhân gây nên các bệnh viêm nhiễm nam khoa: Viêm bao quy đầu, viêm quy đầu, viêm niệu đạo và nghiêm trọng nhất là ung thư dương vật.

Gây khó khăn cho sinh hoạt tình dục: Khi dương vật cương cứng, hẹp bao quy đầu khiến vùng da bao quy đầu căng giãn, quy đầu bị bó chặt gây đau, khó chịu.

Nam giới vì thế mà không thể giao hợp dễ dàng, khó thỏa mãn trong giao hợp. Nhiều trường hợp bị chảy máu, rách bao quy đầu và ám ảnh tình dục ở những lần sau đó.

Ảnh minh họa - BSCC

Dấu hiệu của bệnh gồm:

Ở trẻ nhỏ: Bao quy đầu không tuột khỏi quy đầu, không để lộ quy đầu khi dương vật cương cứng hoặc khi tiểu tiện. So với các bé trai khác thì trẻ mắc hẹp bao quy đầu có: Tia nước tiểu rất nhỏ và yếu, bé khó tiểu, tiểu đau nên rất dễ khóc; Khi chất cặn bã tích lại nhiều có thể khiến bao quy đầu sưng phồng, viêm tấy, đau đớn.

Ở nam giới trưởng thành: Nam giới trưởng thành thường da bao quy đầu sẽ tự tuột xuống khỏi quy đầu khi dương vật cương cứng nhưng với những trường hợp nam giới mắc hẹp bao quy đầu thì lại không hề vậy.

Hẹp bao quy đầu khiến cho bao quy đầu luôn ôm trọn lấy quy đầu, quy đầu chỉ lộ ra được một phần hoặc bán phần hoặc khi tuột ra được rồi bao quy đầu không trở lại như cũ được hoặc bao quy đầu dính vào quy đầu; Mỗi khi dùng tay để tuột bao quy đầu sẽ gây cho nam giới cảm giác đau đớn.

BS Nguyễn Tuấn Đạt nhấn mạnh để điều trị hiệu quả hẹp bao quy đầu cần chú ý:

Với trẻ nhỏ: Cha mẹ có thể khắc phục hẹp bao quy đầu cho trẻ bằng cách nong bao quy đầu mỗi ngày khi tắm. Cách thực hiện khá đơn giản, cha mẹ dùng tay tóm nhẹ da bao quy đầu, đưa nhẹ nhàng bao quy đầu lên xuống, sang trái, phải nhẹ nhàng mỗi ngày một chút một để bao quy đầu dần nong ra.

Với nam giới: Nếu như khi trẻ còn nhỏ việc nong bao quy đầu không thể khắc phục được tình trạng hẹp bao quy đầu thì bác sĩ sẽ tiến hành cắt bao quy đầu cho trẻ trên 10 tuổi và nam giới trưởng thành bằng cách làm thủ thuật cắt bao quy đầu.

Thời gian làm thủ thuật ngắn (15- 20 phút); Không gây đau đớn, không làm chảy máu, vết cắt sử dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu nên rất mảnh, không để lại sẹo xấu, sẹo lồi. Sau khoảng 1 tuần, vết cắt bao quy đầu hồi phục hoàn toàn. Sau 1 tháng nam giới có thể quan hệ tình dục trở lại bình thường.