Theo báo cáo từ nhà sản xuất, nguyên nhân xuất phát từ lỗi lập trình trong mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM). Hệ thống hiệu chỉnh tốc độ trên các xe bị ảnh hưởng đã thiết lập giới hạn tốc độ tối đa của phương tiện cao hơn mức chịu tải tốc độ cho phép của bộ lốp nguyên bản theo xe. Điều này dẫn đến nguy cơ lốp xe bị hỏng cấu trúc hoặc nổ khi vận hành ở dải tốc độ cực đại, gây mất an toàn nghiêm trọng.

Cuộc điều tra nội bộ đã được FCA triển khai từ tháng 3 năm nay sau khi phát hiện sai sót trong quá trình phân tích kỹ thuật. Tính đến thời điểm hiện tại, hãng chưa ghi nhận bất kỳ sự cố, tai nạn hoặc khiếu nại bảo hành nào liên quan đến lỗi này trên các mẫu RAM 2500 kể trên.

RAM 2500 lỗi hệ thống điều khiển, triệu hồi 13.000 xe mất an toàn.

Chiến dịch triệu hồi chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 4/6/2026. Các chủ xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo đưa xe đến đại lý ủy quyền để tiến hành cập nhật lại phần mềm mô-đun điều khiển hệ thống truyền động hoàn toàn miễn phí.

Tại Việt Nam, thương hiệu bán tải Mỹ RAM (bao gồm các dòng RAM 1500 và RAM 2500 Laramie Night Edition) hiện đang được phân phối chính hãng bởi JVA (Jeep-Chrysler Vietnam) nhưng sẽ sớm chuyển sang quyền quản lý của Thaco Auto khi mà những đại lý đầu tiên tại Tp.HCM và Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện.

Và khi chính thức nắm quyền quản lý của RAM và cả Jeep, tới đây trách nhiệm về quản lý và đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo quyền lợi của khách hàng sẽ chuyển từ JAV sang cho Thaco Auto. Điều này hứa hẹn mang tới cho khách hàng tại Việt Nam việc đảm bảo tốt hơn về chính sách hậu mãi nhờ tiềm lực và vai trò mới của Thaco Auto - một thương hiệu đã khẳng định được vị thế của mình tại Việt Nam với hệ thống đại lý, nhà máy lắp ráp… cho các thương hiệu Peugeot, Mazda, KIA, BMW/MINI…