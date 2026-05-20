RAM 2500 lỗi hệ thống điều khiển, triệu hồi 13.000 xe mất an toàn

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa triệu hồi khoảng 13.000 xe Ram 2500 đời 2023 - 2026, do lỗi phần mềm có thể khiến xe vận hành vượt quá giới an toàn của lốp.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết bán tải cỡ lớn Ram 2500 2024.

Theo báo cáo từ nhà sản xuất, nguyên nhân xuất phát từ lỗi lập trình trong mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM). Hệ thống hiệu chỉnh tốc độ trên các xe bị ảnh hưởng đã thiết lập giới hạn tốc độ tối đa của phương tiện cao hơn mức chịu tải tốc độ cho phép của bộ lốp nguyên bản theo xe. Điều này dẫn đến nguy cơ lốp xe bị hỏng cấu trúc hoặc nổ khi vận hành ở dải tốc độ cực đại, gây mất an toàn nghiêm trọng.

Cuộc điều tra nội bộ đã được FCA triển khai từ tháng 3 năm nay sau khi phát hiện sai sót trong quá trình phân tích kỹ thuật. Tính đến thời điểm hiện tại, hãng chưa ghi nhận bất kỳ sự cố, tai nạn hoặc khiếu nại bảo hành nào liên quan đến lỗi này trên các mẫu RAM 2500 kể trên.

Chiến dịch triệu hồi chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 4/6/2026. Các chủ xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo đưa xe đến đại lý ủy quyền để tiến hành cập nhật lại phần mềm mô-đun điều khiển hệ thống truyền động hoàn toàn miễn phí.

Tại Việt Nam, thương hiệu bán tải Mỹ RAM (bao gồm các dòng RAM 1500 và RAM 2500 Laramie Night Edition) hiện đang được phân phối chính hãng bởi JVA (Jeep-Chrysler Vietnam) nhưng sẽ sớm chuyển sang quyền quản lý của Thaco Auto khi mà những đại lý đầu tiên tại Tp.HCM và Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện.

Và khi chính thức nắm quyền quản lý của RAM và cả Jeep, tới đây trách nhiệm về quản lý và đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo quyền lợi của khách hàng sẽ chuyển từ JAV sang cho Thaco Auto. Điều này hứa hẹn mang tới cho khách hàng tại Việt Nam việc đảm bảo tốt hơn về chính sách hậu mãi nhờ tiềm lực và vai trò mới của Thaco Auto - một thương hiệu đã khẳng định được vị thế của mình tại Việt Nam với hệ thống đại lý, nhà máy lắp ráp… cho các thương hiệu Peugeot, Mazda, KIA, BMW/MINI…

Số hóa - Xe

Stellantis triệu hồi 52.565 xe bán tải Ram HD do lo ngại mất an toàn

Số lượng xe bị triệu hồi lần này nhiều nhất lên đến 52.565 xe, với lý do lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống an toàn cho người ngồi trong xe.

Video: Giới thiệu siêu bán tải bán tải Ram HD 2024.

Hãng xe bán tải Ram, thuộc sở hữu của Stellantis, đang triệu hồi hàng chục nghìn xe do lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống an toàn cho người ngồi trong xe. Trong số khoảng 52.565 xe bị ảnh hưởng tại Hoa Kỳ, lỗi này có thể làm vô hiệu hóa túi khí và bộ căng dây an toàn bên người lái.

Số hóa - Xe

Ngắm "khủng long" bán tải Ram 1500 bản độ DC650, giá từ 2,36 tỷ đồng

Ram 1500 Lowered đã hợp tác giữa Fox Factory và Direct Connection ra mắt DC650 với động cơ V-8 5.7 lít tăng áp, công suất 650 mã lực, hệ thống treo hạ thấp.

Ram không tự sản xuất chiếc xe bán tải đường phố mang hiệu suất cao nhưng đội ngũ Fox Factory đã hợp tác với Direct Connection thực hiện dự án độ chiếc siêu bán tải RAM 1500 thế hệ mới trở nên mạnh mẽ hơn.
Dự án độ bán tải Ram 1500 được đặt tên là "DC650", không chỉ nâng cấp thêm bodykit trang trí mà còn cải thiện hiệu suất động cơ, khiến mức giá thực hiện không hề rẻ.
Số hóa - Xe

Ram ngừng phát triển siêu bán tải thuần điện 1500 REV

Sau nhiều lần trì hoãn kế hoạch ra mắt mẫu siêu bán tải chạy điện Ram 1500 REV, tập đoàn Stellantis chính thức khai tử dòng xe này.

Video: Đánh giá xe bán tải RAM 1500 Rebel tại Việt Nam.

Tập đoàn Stellantis xác nhận dự án phát triển mẫu bán tải thuần điện Ram 1500 REV đã bị hủy bỏ. Ram 1500 REV từng được cho là chiếc xe bán tải thuần điện đầu tiên của thương hiệu, cạnh tranh với Chevrolet Silverado EV và Ford F-150 Lightning.

