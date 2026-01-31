Hà Nội

Sự thật bất ngờ về ngôi miếu quan trọng nhất Hoàng thành Huế

Kho tri thức

Sự thật bất ngờ về ngôi miếu quan trọng nhất Hoàng thành Huế

Thế Tổ miếu là công trình thờ tự quan trọng bậc nhất triều Nguyễn, phản ánh rõ nét quyền lực, nghi lễ và tư tưởng chính thống của kinh thành Huế xưa.

Quốc Lê
Là ngôi miếu lớn và quan trọng nhất triều Nguyễn. Nằm ở góc Tây Nam Hoàng thành Huế, Thế Tổ miếu là nơi thờ các hoàng đế nhà Nguyễn, giữ vị trí trung tâm trong hệ thống miếu thờ hoàng gia.
Khuôn viên rộng hơn 2ha với bố cục chặt chẽ. Toàn bộ Thế Tổ miếu có mặt bằng hình chữ nhật, bao quanh bởi tường gạch, cổng chính là Miếu Môn – một cổng tam quan nhiều tầng mái mang đậm phong cách kiến trúc cung đình.
Hiển Lâm Các là công trình cao nhất Hoàng thành. Nằm ngay sau Miếu Môn, Hiển Lâm Các cao khoảng 17m, gồm ba tầng, được xây dựng để ghi nhớ công lao các vua và đại thần có công lớn với triều Nguyễn.
Lầu chuông và lầu trống mang ý nghĩa nghi lễ. Hai công trình này nằm hai bên Hiển Lâm Các, bên dưới mở ra cửa Tuấn Liệt và Sùng Công, phục vụ cho các nghi lễ tế tự long trọng của triều đình.
Kiến trúc “trùng thiềm điệp ốc” đặc trưng. Tòa Thế Tổ miếu là một công trình gỗ lớn, gồm hai tòa nối tiếp nhau trên nền cao gần 1m, thể hiện trình độ kiến trúc bậc thầy thời Nguyễn.
Bố cục gian thờ tuân thủ nghiêm ngặt lễ chế. Tiền điện có 11 gian, chính điện có 9 gian, các án thờ được sắp xếp theo nguyên tắc “tả chiêu, hữu mục”, phản ánh tư tưởng Nho giáo về trật tự và chính thống.
Mái miếu là điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc. Mái hai tầng lợp ngói hoàng lưu ly, đỉnh nóc gắn thái cực, đầu đao hình rồng bằng pháp lam rực rỡ, tạo nên vẻ uy nghi và linh thiêng.
Số lượng vua được thờ thay đổi theo lịch sử. Ban đầu miếu chỉ thờ vua Gia Long, sau đó tăng lên 7 vị vua trong suốt triều Nguyễn. Đến năm 1958 bổ sung ba vua yêu nước Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức lịch sử.
Cửu Đỉnh phía trước miếu là biểu tượng quyền lực. Bộ 9 đỉnh đồng do vua Minh Mạng cho đúc không chỉ là tác phẩm nghệ thuật lớn mà còn tượng trưng cho sự bền vững và uy quyền của triều Nguyễn.
Quốc Lê
