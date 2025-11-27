Hà Nội

Nga ồ ạt tiến theo trục Siversk-Lyman, tuyến phòng thủ bắc Donetsk rúng động

Nga ồ ạt tiến theo trục Siversk-Lyman, tuyến phòng thủ bắc Donetsk rúng động

Trong những ngày qua, Quân đội Nga ở bắc Donetsk ồ ạt tiến công theo trục Siversk-Lyman, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine ở bắc Donetsk rung chuyển.

Tiến Minh
Trang Military Review đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) đã tiến vào khu vực phía bắc thành phố Seversk (Siversk), chiếm giữ những tòa nhà đầu tiên và bắt đầu củng cố vị trí. Theo truyền thông Nga, quân phòng thủ Ukraine đang tìm cách đánh bật lực lượng tấn công của Nga khỏi các khu dân cư trong thành phố.
“Các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Nam RFAF đã tiến vào Seversk từ một hướng khác, lần này là từ phía bắc và đông bắc. Quân Nga đã đột phá thành công và tiến vào những tòa nhà đầu tiên dọc theo các phố Vostochnaya, Koshevoy và Severnaya từ hướng hồ Poselkovy”, Military Review cho biết.
Sau khi mở cửa, đánh chiếm mục tiêu đầu cầu thành công, hiện tại, lực lượng tấn công của RFAF đã củng cố vị trí trong các khu dân cư và đang bắt đầu mở rộng vùng kiểm soát. Ngược lại quân Ukraine đang tìm cách đánh bật lực lượng xâm nhập Nga khỏi vị trí, nhưng không thành công.
Kênh RVvoenkory cho biết, quân đồn trú Ukraine tại Seversk đã bị bao vây. RFAF trước đó đã tiến vào thành phố từ phía nam và đang tích cực tiến quân từ cả hai phía đường sắt về phía trung tâm. Đồng thời, UAV FPV của Nga hoạt động mạnh, cắt đứt mọi tuyến tiếp vận, làm gián đoạn nguồn cung cấp hậu cần cho quân phòng thủ Ukraine trong thành phố.
Các đơn vị Nga cũng đã hoạt động tích cực: sau khi chiếm được làng Platonivka từ phía tây bắc Siversk, quân Nga đã cắt đứt con đường nối Siversk với Lyman (Nga gọi là Krasny Liman). Và sau khi kiểm soát Zvanivka từ phía nam, họ đã cắt đứt con đường từ Siversk đến Slavyansk.
Quan sát trên bản đồ tác chiến của Liveuamap của Lầu Năm góc, có thể nhận thấy Seversk hiện đã bị bao vây, chỉ còn lại tuyến đường phía tây qua các cánh đồng là vẫn còn có thể sử dụng, nhưng bị hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga giám sát và đánh chặn.
Theo kênh Readovka, RFAF đã phát động một cuộc tấn công về phía nam Seversk với mục tiêu bao vây một cụm quân Ukraine tại đây. Quân Nga đã chiếm được làng Pazino và khu vực xung quanh chỉ trong một đợt tấn công.
Kênh RVvoenkory cho biết, RFAF phát động một chiến dịch bao vây toàn bộ cụm Seversk của đối phương. Họ nỗ lực tiếp cận phía tây làng Reznikovka từ Soledar và cuối cùng là liên kết với các đơn vị xung kích vừa chiếm được làng Platonivka.
Điều này sẽ chặn đứng quân đồn trú Seversk và các đơn vị Kiev ở phía tây thành phố. Cần lưu ý là Tập đoàn quân số 3 của Cụm quân phía Nam RFAF, đã chọn khu vực xung quanh Pazino để tạo thành "gọng kìm" từ phía nam, để bao vây thành phố.
Ngay gần Seversk, Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 của Cụm quân phía Nam RFAF cũng hoạt động yểm trợ về hướng tây. Tuy nhiên, xa hơn về phía nam, AFU thiếu quân và hỏa lực cần thiết để ngăn chặn đối phương. Bộ Tổng tham mưu AFU hiện không thể rút quân từ bất cứ đâu để chi viện. Họ không thể đẩy nhanh việc rút lui khỏi Seversk và khu vực xung quanh.
Trong khi đó, lực lượng Kiev hầu như không có hệ thống phòng thủ nào để bám trụ ở khu vực giữa Pazino và Reznikovka. Không có khu định cư hay cơ sở công nghiệp nào ở đó, AFU sẽ phải hoàn toàn dựa vào các khu vực rừng rậm và các khe núi khô cằn.
Vấn đề then chốt đối với họ không phải là thiếu không gian phòng thủ, mà là khả năng bổ sung lực lượng cho khu vực. Nói một cách đơn giản, chỉ huy mặt trận Siversk của RFAF, đã tìm thấy "điểm yếu" của đối phương ở khu vực này.
Kênh RVvoenkory cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn để giành các cứ điểm dọc theo trục đường Lyman-Yampol. Hiện RFAF đã kiểm soát hoàn toàn Yampol, khu vực rừng rậm phía nam làng, và một khu vực gần sông Seversky Donets.
Trong khi đó, các cuộc phản công vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía bắc Seversk, nơi các đơn vị Nga đang siết chặt vòng vây quanh thành phố. Tại khu vực này của mặt trận, các khu định cư Petrovskoye (Pazeno) và Platonivka đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của RFAF. Hơn nữa, quân Nga đã mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ tại Vasyukovka.
Do đó, có thể thấy rằng tại Seversk, kịch bản về cơ bản đang lặp lại, trong đó chiến thuật của RFAF là tổ chức đánh địch tạo thế bao vây gọng kìm 3 mặt, phong tỏa tuyến tiếp vận của đối phương, sau đó là tiến hành đột phá, tiến chậm nhưng chắc, kiểm soát khu vực nào, chuyển ngay vào phòng ngự, chống phản công. (nguồn ảnh Military Review, RIA Novosti, Ukrinform).
Tiến Minh
Topwar
