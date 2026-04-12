Cơn sốt pickleball hạ nhiệt, chủ sân bắt đầu “thấm” bài toán kinh doanh

Từng được xem là “mỏ vàng” kinh doanh, hàng loạt sân pickleball rơi vào cảnh thưa khách. Sau giai đoạn bùng nổ đầu tư, thị trường bắt đầu bước hạ nhiệt.

Cách đây chừng một năm, pickleball gần như trở thành từ khóa “nóng” trong cộng đồng thể thao phong trào tại Hà Nội. Từ những sân tennis cũ, sân bóng mini cho tới các bãi đất trống trong khu dân cư, nhiều nơi nhanh chóng được cải tạo thành sân pickleball để đón làn sóng người chơi mới.

Thời điểm đó, không ít người ví đây là “mỏ vàng” kinh doanh. Chỉ cần có mặt bằng, dựng lưới, làm lại mặt sân, lắp thêm hệ thống đèn là có thể mở sân đón khách. Nhưng bước sang năm 2026, không khí sôi động ấy dường như đã dịu lại. Một số chủ sân bắt đầu than thở khi lượng khách giảm rõ rệt, thậm chí có những khung giờ sân trống khá lâu.

Chủ sân “đau đầu” vì khách chơi dở rồi… nghỉ

Tại một số cụm sân pickleball ở Hà Nội, nhiều chủ sân cho biết lượng khách thời gian gần đây không còn đông như trước. Điều khiến họ ngạc nhiên là có những nhóm khách đặt sân nhưng chơi chưa hết giờ đã rời đi.

Chị Thu, chủ một cụm sân pickleball ở quận Cầu Giấy, nhớ lại thời điểm giữa năm 2025: “Lúc đó gần như kín lịch từ chiều đến tối. Muốn đặt giờ đẹp phải gọi trước vài ngày”.

Nhiều chủ sân Pickleball khủng hoảng vì sân "ế" quá nhiều.

Nhưng vài tháng gần đây, tình hình đã khác. “Bây giờ vẫn có khách nhưng không còn đông như trước. Có hôm khách đặt 2 tiếng mà chơi chưa được một tiếng đã nghỉ, có thể do thiếu người hoặc đơn giản là không còn hào hứng nữa”, chị Thu nói.

Theo chị, lượng khách hiện giảm khoảng 40–50% so với giai đoạn cao điểm.

Một chủ sân khác tại quận Thanh Xuân cũng cho biết tình trạng tương tự. Theo anh, khi phong trào mới nổi, rất nhiều người tò mò tìm đến trải nghiệm. Nhưng sau một thời gian, lượng người chơi “cho vui” bắt đầu rút bớt.

“Lúc đầu ai cũng muốn thử vì thấy bạn bè chơi nhiều. Nhưng sau đó nếu không có nhóm chơi cố định thì rất khó duy trì”, anh nói.

Người chơi phong trào nhanh… rời cuộc chơi

Không ít người từng hào hứng với pickleball cũng thừa nhận họ chỉ gắn bó với môn thể thao này trong một thời gian ngắn.

Anh Minh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết từng chơi khá đều đặn vào năm ngoái vì bạn bè rủ rê. Nhưng sau vài tháng, tần suất ra sân của anh giảm dần.

“Ban đầu thấy nhiều người chơi nên mình cũng thử cho biết. Nhưng sau một thời gian mới thấy nếu muốn chơi lâu dài thì phải luyện tập nghiêm túc. Những người chơi lâu năm đánh rất tốt, còn người mới như mình khó theo kịp nên cũng ngại ra sân”, anh Minh chia sẻ.

Theo một số người chơi, pickleball từng lan nhanh nhờ hiệu ứng mạng xã hội, đặc biệt trên các nền tảng video ngắn. Khi trào lưu giảm nhiệt, lượng người chơi thử cho biết cũng giảm theo.

Sân mọc nhanh, thị trường bắt đầu dư cung

Một nguyên nhân khác khiến nhiều sân pickleball vắng khách được cho là do nguồn cung tăng quá nhanh trong thời gian ngắn.

Trong giai đoạn phong trào lên cao, nhiều khu vực nội thành Hà Nội như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm hay Hoàng Mai liên tục xuất hiện các cụm sân mới. Không chỉ các doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng tham gia với kỳ vọng thu hồi vốn nhanh.

Một số chủ sân cho biết họ đã phải giảm giá thuê hoặc tung thêm các chương trình khuyến mãi để giữ khách.

Thực tế, chi phí đầu tư một sân pickleball không quá lớn so với nhiều mô hình kinh doanh khác. Theo các đơn vị thi công, để hoàn thiện một sân cơ bản thường cần khoảng 300–800 triệu đồng, tùy vào chất lượng mặt sân, hệ thống chiếu sáng hay mái che.

Khoản chi này bao gồm cải tạo mặt sân, lắp lưới, đèn chiếu sáng và một số hạng mục phụ trợ. Nếu xây dựng cụm sân từ 4 đến 6 sân, tổng vốn đầu tư có thể lên tới vài tỷ đồng.

Chính mức đầu tư tương đối “dễ thở” đã khiến nhiều người nhanh chóng tham gia thị trường. Tuy nhiên, khi số lượng sân tăng nhanh hơn tốc độ tăng của người chơi, tình trạng dư cung bắt đầu xuất hiện.

Cạnh tranh không còn dễ dàng

Nếu như giai đoạn đầu chỉ cần có sân là có người chơi, thì hiện nay thị trường pickleball đã bắt đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh rõ rệt hơn.

Anh Quang, chủ một cụm sân tại quận Ba Đình, cho rằng người chơi ngày càng kỹ tính khi lựa chọn địa điểm. “Trước đây nhiều người chỉ cần có sân là chơi. Nhưng bây giờ họ quan tâm nhiều thứ hơn: mặt sân có tốt không, đèn có đủ sáng không, có mái che hay không, gửi xe có tiện không… Nếu sân không ổn là khách chuyển sang chỗ khác ngay”, anh Quang nói.

Để giữ chân người chơi, nhiều sân bắt đầu đầu tư thêm dịch vụ đi kèm như quán cà phê, lớp huấn luyện hoặc tổ chức các giải đấu phong trào. Một số nơi còn xây dựng cộng đồng người chơi trên mạng xã hội để duy trì sự gắn kết.

Tuy vậy, trong bối cảnh lượng khách giảm, không phải sân nào cũng đủ nguồn lực để tiếp tục đầu tư.

Kinh doanh sân thể thao không dễ như tưởng

Dù chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn, việc vận hành một cụm sân pickleball vẫn đi kèm nhiều chi phí khác như thuê mặt bằng, điện nước, nhân sự, bảo trì sân bãi và quảng bá dịch vụ.

Nếu lượng khách không ổn định, thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Một số chủ sân cho biết khi phong trào đang “nóng”, nhiều người tin rằng có thể hoàn vốn chỉ sau một đến hai năm. Nhưng với tình hình hiện nay, kế hoạch đó có thể phải điều chỉnh.

“Thị trường có lẽ đang trở về trạng thái bình thường. Những sân đầu tư bài bản vẫn có khách, nhưng nếu mở theo phong trào thì sẽ rất khó duy trì lâu dài”, một chủ sân tại Hà Nội chia sẻ.

Sau giai đoạn bùng nổ đầu tư, thị trường pickleball tại Hà Nội đang bước vào một phép thử mới. Khi trào lưu dần lắng xuống, chỉ những mô hình vận hành chuyên nghiệp, có cộng đồng người chơi ổn định mới có thể trụ lại, còn những sân mở theo phong trào có thể sẽ phải sớm rời cuộc chơi.