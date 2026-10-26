Sốc sốt xuất huyết, nam thanh niên 23 tuổi nguy kịch, phải chạy ECMO

Sốt cao 5 ngày, nam thanh niên 23 tuổi rơi vào sốc, suy hô hấp nguy kịch, SpO₂ chỉ khoảng 80% dù thở máy tối đa. Sau 13 ngày hồi sức, bệnh nhân được rút ECMO.

SpO₂ tụt còn 80%, sốc, suy hô hấp nguy kịch dù còn trẻ, không có bệnh nền

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền.

Người bệnh khởi phát sốt cao, đau tức bụng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi. Sau khi được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch.

Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng với biểu hiện mệt nhiều, kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp. Bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng nguy kịch. Dù được thở máy xâm nhập với nồng độ oxy 100%, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) chỉ đạt khoảng 80%. Nhịp tim nhanh 120–140 lần/phút, huyết áp 80/40 mmHg dù đang sử dụng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tím tái, đầu chi lạnh, giảm thông khí hai phổi.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận Dengue dương tính, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nguy kịch tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo BS Phúc, đây là trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở người trẻ không có bệnh nền, với tình trạng sốc và tổn thương phổi nặng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước tình trạng oxy máu không cải thiện dù đã thở máy với nồng độ oxy tối đa, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) để hỗ trợ quá trình trao đổi khí. Bệnh nhân đồng thời được sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục và áp dụng các biện pháp hồi sức nhằm hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, cân bằng dịch và hỗ trợ chức năng thận.

Bệnh nhân được sử dụng ECMO để duy trì sự sống - Ảnh BVCC

Sau 13 ngày hồi sức, bệnh nhân đã được rút ECMO

Đến 15h ngày 26/10, sau 13 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng bệnh nhân L.T.S. có những chuyển biến tích cực. Người bệnh đã được rút ECMO, rút ống nội khí quản, hiện tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Bệnh nhân dự kiến xuất viện vào ngày 27/10 nếu sức khỏe tiếp tục ổn định và đáp ứng các tiêu chí ra viện.

Từ tình trạng sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp nguy kịch phải thở máy với nồng độ oxy tối đa, người bệnh đã từng bước hồi phục sau quá trình hồi sức chuyên sâu kéo dài.

Trường hợp này cho thấy sốt xuất huyết Dengue có thể diễn biến nặng ngay cả ở người trẻ tuổi, không có bệnh lý nền. Phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo và tiếp cận điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Hết sốt chưa có nghĩa là đã qua giai đoạn nguy hiểm

Theo BS Phúc, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn Aedes. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Phần lớn người mắc bệnh có thể hồi phục, nhưng một số trường hợp diễn biến nặng do thoát huyết tương, gây sốc, xuất huyết nghiêm trọng và tổn thương các cơ quan.

Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt. Đây là thời điểm có thể xảy ra thoát huyết tương, cô đặc máu, giảm tiểu cầu và sốc. Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan khi thấy thân nhiệt giảm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

BS Phúc khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở.

Người nghi mắc sốt xuất huyết không nên tự ý truyền dịch tại nhà hoặc sử dụng aspirin, ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác do nguy cơ làm tăng xuất huyết. Việc bù dịch, sử dụng thuốc hạ sốt và theo dõi xét nghiệm cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 18 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue. Bên cạnh phát hiện sớm dấu hiệu trở nặng, người dân cần chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt. Việc tìm hiểu tiêm vaccine sốt xuất huyết cũng cần dựa trên độ tuổi, chỉ định và hướng dẫn chuyên môn hiện hành.

Những dấu hiệu sốt xuất huyết cần đi khám ngay - Đau bụng nhiều hoặc đau liên tục. - Nôn nhiều, mệt lả. - Vật vã, lừ đừ. - Chảy máu bất thường. - Tiểu ít hoặc khó thở.

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