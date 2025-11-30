Sở Xây dựng Đồng Tháp: Nhà thầu Minh Mẫn giảm giá gần 20% tại gói thầu sửa chữa đường ĐT.848

Biên bản mở thầu Gói thầu số 03 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư ghi nhận mức giảm giá "sâu" lên tới 19,2% từ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 09 giờ 07 phút ngày 21/11/2025, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 03: Thi công Sửa chữa mặt đường tuyến ĐT.848 vành đai (QL.80 đến đường Nguyễn Chí Thanh). Đây là gói thầu xây lắp trọng điểm thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500495622, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 210 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt là 14.246.778.000 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu với các chiến lược giá hoàn toàn khác biệt. Cụ thể:

Đứng đầu về lợi thế giá là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn (MSDN: 1400610146). Nhà thầu này chào giá 14.232.752.292 đồng, nhưng kèm theo tỷ lệ giảm giá lên tới 19,2%. Giá dự thầu sau giảm giá chỉ còn 11.500.063.851 đồng. So với giá gói thầu, con số này thấp hơn khoảng 2,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất cao nếu trúng thầu.

Ở vị trí tiếp theo là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 717 (MSDN: 1500221979) đến từ Vĩnh Long. Đơn vị này chào giá 13.819.313.124 đồng, tỷ lệ giảm giá 8,76%. Giá dự thầu sau giảm giá là 12.608.741.294 đồng, cao hơn Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn khoảng 1,1 tỷ đồng.

Xếp cuối cùng là Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Hưng Phát (MSDN: 1400694354). Đáng chú ý, nhà thầu này có giá chào thầu ban đầu lên tới 16.311.688.823 đồng (vượt giá gói thầu). Dù đã áp dụng tỷ lệ giảm giá 13,3%, giá dự thầu sau giảm giá vẫn ở mức 14.142.234.209 đồng, tiệm cận sát mức trần của gói thầu.

Như vậy, nếu chỉ xét thuần túy về yếu tố giá thấp nhất (sau khi đã vượt qua bước đánh giá kỹ thuật), Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn đang nắm giữ lợi thế áp đảo trước hai đối thủ còn lại.

Bức tranh năng lực và "nốt trầm" 2025 của nhà thầu Minh Mẫn

Dữ liệu năng lực hoạt động xây dựng cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đường Trần Hưng Đạo, Ấp 2, Xã Tràm Chim, Tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Công Định, chức vụ Giám đốc.

Trong lịch sử đấu thầu được ghi nhận, doanh nghiệp này đã tham gia 158 gói thầu, trong đó trúng 49 gói, trượt 101 gói và 5 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 431 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi phân tích sâu vào hiệu suất hoạt động trong năm 2025, bức tranh kinh doanh của nhà thầu này bộc lộ nhiều điểm đáng lưu ý.

Tính riêng trong năm 2025 (cập nhật đến ngày 26/11/2025), Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn tham gia khoảng 25 gói thầu. Kết quả ghi nhận: Trúng 5 gói, trượt 15 gói và 5 gói đang chờ kết quả. Tỷ lệ trượt thầu lên tới 60% trong năm nay là một chỉ số cần được các bên mời thầu quan tâm phân tích kỹ lưỡng về năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng hồ sơ.

Điển hình, ngày 20/11/2025, tại Gói thầu số 20 (ĐC): Thi công San lấp mặt bằng... tại cửa khẩu Bình Phú do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp mời thầu, liên danh do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn đứng đầu đã bị trượt thầu. Trước đó, ngày 17/11/2025, đơn vị này cũng không thành công tại Gói thầu số 19 (ĐC) của cùng chủ đầu tư.

Ngược lại, nhà thầu này lại cho thấy "duyên" trúng thầu tại một số địa bàn cụ thể. Theo thống kê, với bên mời thầu là Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn đã tham gia 20 gói, trúng 11 gói. Tuy nhiên, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, nhà thầu này tham gia 14 gói nhưng trượt tới 11 gói.

Đối với chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, đây là gói thầu đầu tiên (Gói thầu số 03) mà Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn tham gia với tư cách độc lập. Việc chào giá giảm sâu tới 19,2% có thể được xem là một chiến lược quyết liệt nhằm "ghi điểm" và mở rộng thị phần tại chủ đầu tư mới này, trong bối cảnh hiệu suất trúng thầu năm 2025 đang chững lại.

Cần trọng trọng thẩm định để đảm bảo chất lượng công trình

Việc nhà thầu giảm giá sâu mang lại lợi ích tiết kiệm ngân sách nhà nước, song cũng đặt ra những lo ngại về chất lượng thi công, tiến độ thực hiện và an toàn lao động nếu giá dự thầu thấp hơn giá thành thực tế.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ về trách nhiệm giải trình. Khi giá dự thầu thấp bất thường (theo quy định cụ thể của Hồ sơ mời thầu), Tổ chuyên gia có quyền và nghĩa vụ yêu cầu nhà thầu làm rõ chi tiết đơn giá, biện pháp thi công để chứng minh tính khả thi. Mục tiêu tối thượng không chỉ là giá rẻ, mà là Hiệu quả kinh tế đi đôi với Chất lượng."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ – Đoàn Luật sư TP HCM chia sẻ: "Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu cũng nhấn mạnh vào tính Minh bạch và Trách nhiệm. Chủ đầu tư cần xem xét kỹ năng lực thực tế của nhà thầu, đặc biệt là nguồn lực tài chính và thiết bị, nhân sự trong bối cảnh nhà thầu đang tham gia nhiều gói thầu cùng lúc hoặc có lịch sử trượt thầu nhiều do không đạt kỹ thuật (nếu có). Việc giảm giá sâu không được phép đánh đổi bằng việc cắt xén vật tư hay kéo dài tiến độ."

Đối với Gói thầu số 03 sửa chữa đường ĐT.848, với tính chất là công trình giao thông quan trọng kết nối QL.80 đến đường Nguyễn Chí Thanh, yêu cầu về chất lượng mặt đường và tiến độ là tối quan trọng. Mức giá giảm gần 20% của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn chắc chắn sẽ là nội dung được Tổ chuyên gia của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp "soi" kỹ trong quá trình đánh giá E-HSDT, nhằm đảm bảo lựa chọn được nhà thầu vừa có giá tốt, vừa thực sự đủ năng lực để đưa công trình về đích đúng hẹn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này khi có thông báo chính thức.