Hyundai Tucson Hybrid thế hệ mới gây chú ý với màu sơn trắng ngọc trai Creamy White Pearl, nội thất phối hai tông màu sáng và hàng loạt nâng cấp về công nghệ.
Hyundai Tucson Hybrid thế hệ mới gây chú ý với màu sơn trắng ngọc trai Creamy White Pearl, nội thất phối hai tông màu sáng và hàng loạt nâng cấp về công nghệ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 19/11, tài chính của Kim Ngưu tương đối khả quan, nhưng bạn nên tránh cho vay tiền khi chưa nắm rõ hoàn cảnh của đối phương.
Toyota Raize phiên bản nâng cấp dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 16/11 tới với hàng loạt thay đổi về trang bị, công nghệ an toàn cao cấp hơn và màu sắc mới.
Tiếp tục mở rộng danh mục các dòng xe máy nhập khẩu phong cách độc đáo dành cho khách hàng Việt, Rebel Motor vừa chính thức ra mắt mẫu môtô Honda Hornet 2.0.
Ford vừa nâng cấp nhẹ cho mẫu siêu xe "cơ bắp" Mustang GTD đời 2028, nổi bật là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 125 năm chiến thắng của mẫu xe đua "Sweepstakes".
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thìn có vận trình nổi bật nhưng tâm trạng dễ bất ổn, một phút thiếu kiềm chế khiến mọi thứ gặp rắc rối.
Mẫu xe SUV cỡ lớn BYD Denza N8 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán từ 269.900-329.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,025-1,253 tỷ đồng).
Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với diện mạo xinh đẹp, quyến rũ trong thiết kế đầm đỏ ôm sát.
Ford Bronco sẽ ra mắt Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan vào 2027. Trước đó, hồi tháng 2/2026, xe cũng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam.
Sau khi công bố tin vui được bạn trai người Pháp cầu hôn trong chuyến du lịch Thái Lan, Á hậu Lê Thảo Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/11/2026, Song Ngư có thể nhận được tín hiệu bất ngờ, giúp tháo gỡ khúc mắc và nhìn ra hướng đi mới trong công việc lẫn tình cảm.
MG Urban vừa ra mắt Việt Nam với hai phiên bản, lăn bánh tối đa 530km theo tiêu chuẩn NEDC, tích hợp hệ thống ADAS cấp độ 2 và công nghệ cấp điện V2L.
Rebel Motor Việt Nam vừa ra mắt mẫu xe tay ga Honda SH 150i phiên bản đặc biệt HRC (Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026) giới hạn 500 chiếc toàn cầu.
Từ máy sưởi dầu truyền thống đến thiết bị tích hợp lọc không khí, 4 sản phẩm này giúp giữ ấm hiệu quả và an toàn cho trẻ nhỏ trong mùa đông.
Lấy cảm hứng từ người tiền nhiệm Integra Type R ra mắt vào cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, mẫu xe Acura Integra Type S của năm 2026 có các chi tiết gợi nhớ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ đón vận may tài chính, được quý nhân hỗ trợ và đứng trước nhiều lựa chọn bất ngờ trong tình cảm.
Liên doanh Dongfeng Nissan vừa chính thức nhận đặt cọc sớm đối với mẫu SUV cỡ trung mang tên NX7, trước thềm sự kiện ra mắt chính thức diễn ra vào ngày 27/11.
Liên doanh SAIC Volkswagen vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện cỡ C hoàn toàn mới mang tên ID. Era 5X tại Trung Quốc, xe có giá bán từ 462 triệu đồng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 17/11/2026, trong tình cảm, Ma Kết cần giảm bớt sự khô khan, nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân yêu bên cạnh mình.
Sau khi hạ sinh quý tử Jayven, Joyce Phạm chia sẻ khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau. Bộ ảnh có sự góp mặt của 7 thành viên khiến nhiều người thích thú.
Toyota Yaris 2027 nâng cấp vừa chính thức ra mắt thị trường Malaysia với diện mạo được làm mới, bổ sung màn hình giải trí 9 inch và một số trang bị tiện nghi.