Nghiên cứu của Google cho thấy Fitbit và AI hướng dẫn vận động, giấc ngủ, dinh dưỡng và bổ sung protein giúp người già cải thiện điểm sàng lọc nhận thức.

Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Tatsuhiro Hisatsune Đại học Tokyo dẫn đầu, cùng Google, đã một lần nữa nâng tầm giá trị của vòng đeo thông minh Fibit của họ.

Nghiên cứu cho thấy một chương trình sức khỏe thông minh kết hợp tư vấn tự động về tập thể dục, giấc ngủ và dinh dưỡng được cung cấp thông qua Fibit đã cải thiện điểm số sàng lọc nhận thức (MoCA) và thúc đẩy sự thay đổi hành vi ở người lớn tuổi.

Người lớn tuổi sử dụng thiết bị đeo thông minh sẽ có nhận thức tốt hơn về thói quen dinh dưỡng, sinh hoạt.

Các phát hiện này được thu thập thông qua một nghiên cứu can thiệp kéo dài sáu tháng. Bằng cách tích hợp công nghệ kỹ thuật số và dinh dưỡng vào hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng, các nhà nghiên cứu hướng đến việc thiết lập một mô hình bền vững để phòng ngừa chứng mất trí nhớ và suy nhược ở người cao tuổi.

Trước tình trạng dân số già hóa, nhiều nỗ lực đã được tập trung vào việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác thông qua việc cải thiện các yếu tố lối sống như tập thể dục, giấc ngủ và chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, nhiều chương trình truyền thống dựa vào hướng dẫn trực tiếp cá nhân hóa từ các chuyên gia như bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, khiến chúng tốn kém và khó mở rộng quy mô.

Để giải quyết thách thức này, nhóm nghiên cứu đã phát triển INSPIOR, một phương pháp phòng ngừa được thiết kế để khuyến khích cải thiện lối sống độc lập bằng cách kết hợp công nghệ kỹ thuật số với thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, mà không cần sự hướng dẫn chuyên môn trực tiếp.

Tính khả thi của phương pháp này đã được đánh giá trong cộng đồng Thành phố Thông minh Kashiwa-no-ha ở Kashiwa, tỉnh Chiba.

Các thông số và lời khuyên hữu ích từ AI thúc đẩy người già tự hình thành ý thức ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, giữ gìn sức khỏe tốt hơn.

Sử dụng khuôn khổ dựa trên cộng đồng này, các nhà nghiên cứu đã tuyển chọn 355 người cao tuổi từ 65 đến 92 tuổi có nguy cơ suy yếu và phân ngẫu nhiên họ vào nhóm can thiệp (178 người tham gia) hoặc nhóm đối chứng (177 người tham gia).

Những người tham gia nhóm can thiệp được yêu cầu đeo thiết bị đeo Fitbit Charge 5, kể cả khi ngủ. Thiết bị liên tục ghi lại số bước đi, nhịp tim, hoạt động thể chất và kiểu ngủ. Dựa trên dữ liệu được thu thập tự động về số bước đi, thời lượng tập luyện và giấc ngủ, người tham gia đã nhận được hỗ trợ tự động thiết lập mục tiêu và lời khuyên cải thiện lối sống.

Hỗ trợ dinh dưỡng bao gồm ghi chép chế độ ăn uống bằng ứng dụng quản lý chế độ ăn Asken, khuyến nghị rằng protein chiếm 15-20% tổng lượng năng lượng tiêu thụ, cùng với việc cung cấp các chất bổ sung protein chứa anserine, một phức hợp axit amin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Thử nghiệm can thiệp được tiến hành từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024.

Kết quả là, nhóm can thiệp cho thấy xu hướng duy trì hoặc cải thiện điểm số sàng lọc nhận thức so với nhóm đối chứng. Phân tích dữ liệu hành vi cho thấy sự duy trì và cải thiện về số bước đi, hoạt động thể chất và thói quen ngủ ở những người tham gia nhóm can thiệp.

Nghiên cứu của Google kết hợp với Đại học Tokyo kéo dài 6 tháng với 355 người cao tuổi tham gia thực nghiệm.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên hệ tích cực giữa những thay đổi về mức độ tập thể dục và hoạt động với những thay đổi trong điểm số MoCA, một bài đánh giá nhận thức được sử dụng rộng rãi để sàng lọc suy giảm nhận thức nhẹ.

Trong số những người tham gia duy trì chế độ ăn uống đều đặn, lượng protein tiêu thụ tăng trung bình 7,97 g mỗi ngày và có liên quan đến sự cải thiện các chỉ số suy nhược.

Google hiện đang hướng tới việc triển khai chương trình này trong các dịch vụ của chính quyền địa phương và khu vực tư nhân.

Giáo sư Hisatsune nhận xét: "Nghiên cứu này chứng minh một mô hình chăm sóc phòng ngừa có khả năng mở rộng mà không cần hướng dẫn trực tiếp bằng cách kết hợp chuyên môn học thuật của trường đại học với thế mạnh của ba công ty từ các ngành khác nhau và tích hợp công nghệ kỹ thuật số và dinh dưỡng vào môi trường sống hàng ngày."

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu dự định tiến hành thêm các nghiên cứu khoa học về thay đổi hành vi dài hạn và tác dụng phòng ngừa, đồng thời thúc đẩy việc triển khai rộng rãi hơn các dịch vụ phòng ngừa trong xã hội thông qua vòng đeo thông minh của Google.

Nghiên cứu này cho thấy ứng dụng cao của smartwatch cũng như các thiết bị đeo thông minh trong bối cảnh già hóa dân số, khẳng định công nghệ đeo có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe dự phòng.