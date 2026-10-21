[INFOGRAPHIC] Garmin CIRQA theo dõi sức khỏe 10 ngày không màn hình

Garmin CIRQA Smart Band nặng khoảng 21 gram, pin tối đa 10 ngày và theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, phục hồi, hướng đến người muốn chăm sóc sức khỏe.
Garmin CIRQA Smart Band nặng khoảng 21 gram, pin tối đa 10 ngày và theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, phục hồi, hướng đến người muốn chăm sóc sức khỏe.
Yamaha PG-1 sở hữu ngôn ngữ thiết kế cá tính, pha trộn giữa vẻ ngoài khác biệt và tinh thần tự do, có thể trở thành một phần trong phong cách của người sở hữu.
Trợ lý Công dân số trên Zalo hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính, quy định pháp luật miễn phí 24/7, kèm trích dẫn để người dùng đối chiếu.
Honor Win 2 thiết lập kỷ lục AnTuTu 5,7 triệu, trang bị Snapdragon 8 Elite, pin 10.100mAh, màn hình 2K, camera 200MP và nhiều tính năng cao cấp.
Kỷ niệm 40 năm ra đời dòng xe Pathfinder, hãng Nissan Nhật Bản đã chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt 2027 nhằm tôn vinh di sản lâu đời của dòng SUV này.
Bản cập nhật Windows 11 mới nhất của Microsoft mang lại khả năng tăng tốc phản hồi đến 20%, tối ưu hóa bộ nhớ giúp các mẫu máy tính 8 GB RAM vận hành mượt mà.
Laptop mới của Lenovo với màn hình 14 inch, AMD Ryzen thế hệ mới, pin 17 giờ và giá từ 23 triệu đồng, hướng đến giới trẻ năng động.
Toyota đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp của mẫu xe MPV Innova Cross 2027 tại thị trường Châu Á, trước thời điểm ra mắt dự kiến vào đầu tháng 11/2026 tới đây.
Red Magic 12 Pro+ mang đến trải nghiệm game đỉnh cao với màn hình OLED không notch, hiệu năng mạnh mẽ, pin khủng và hệ thống làm mát độc quyền.
Mitsubishi đã chính thức ra mắt và công bố giá bán Pajero thế hệ mới tại Thái Lan. Dự kiến Pajero sẽ có giá quy đổi khi về Việt Nam khá gần đất nước Chùa Vàng.
Motorola Việt Nam vừa hé lộ mẫu tablet đầu tiên Moto Pad 60 Neo sở hữu màn hình 11 inch 2.5K 90 Hz, 4 loa Dolby Atmos, chip Dimensity 6300 và pin 7.040 mAh.
Hàng loạt ôtô Honda tại thị trường Mỹ, trong đó có mẫu CR-V bị triệu hồi trở lại do chưa khắc phục được lỗi bộ dụng cụ vá lốp trong đợt triệu hồi trước đó.
Thương hiệu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG vừa chính thức giới thiệu mẫu siêu SUV chạy điện GT SUV thế hệ hoàn toàn mới, với sức mạnh tới 1.153 mã lực.
Dự án cáp quang xuyên Đại Tây Dương Petal của Meta nối Mỹ và Pháp cho phép 75% dân số thế giới nghe nhạc trực tuyến cùng lúc mà không bị nghẽn.
Cảnh sát Dubai vừa bổ sung một chiếc siêu xe Lamborghini Temerario công suất mạnh tới 907 mã lực vào đội xe tuần tra hiệu suất cao của mình.
Trung Quốc thúc đẩy kinh tế Token với nhà máy xử lý hàng nghìn tỷ đơn vị mỗi ngày, sàn giao dịch riêng và các gói tín dụng dành cho doanh nghiệp AI.
Honda City Hatchback 2026 phiên bản nâng cấp đã chính thức ra mắt tại Malaysia với 3 phiên bản và giá từ 95.900-112.900 RM (khoảng 614-722 triệu đồng).
Zalo chiếm nhiều bộ nhớ điện thoại sau thời gian dài sử dụng? Người dùng có thể dọn bộ nhớ đệm, xóa tệp cũ và quản lý dữ liệu để giải phóng dung lượng.
Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, bắt đầu từ ngày 24–25/10.
Thông tin đăng kiểm của BYD Sealion 8 thế hệ mới (hay có tên gọi là Tang EV) đã bị rò rỉ tại Trung Quốc. Cùng lúc, hãng đã hé lộ thông tin chi tiết nội thất xe.
Sony giới thiệu bộ ba Walkman cao cấp tại Melbourne 2026, mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt đỉnh với thiết kế sang trọng và công nghệ hiện đại.