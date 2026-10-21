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[INFOGRAPHIC] Garmin CIRQA theo dõi sức khỏe 10 ngày không màn hình

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Garmin CIRQA theo dõi sức khỏe 10 ngày không màn hình

Garmin CIRQA Smart Band nặng khoảng 21 gram, pin tối đa 10 ngày và theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, phục hồi, hướng đến người muốn chăm sóc sức khỏe.

Thiên Trang
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#Garmin #CIRQA #theo dõi sức khỏe #smart band #giấc ngủ #nhịp tim

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