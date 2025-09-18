Hà Nội

Sinh vật huyền bí đáng sợ nhất Amazon, mùi hôi khủng khiếp

Mapinguari – sinh vật huyền thoại trong truyền thuyết Amazon – được miêu tả là quái thú khổng lồ vừa đáng sợ vừa bí ẩn, gắn liền với những câu chuyện rùng rợn.

T.B (tổng hợp)
1. Xuất phát từ truyền thuyết bản địa. Người bản địa Amazon tin rằng Mapinguari là linh hồn rừng, thường xuất hiện để bảo vệ thiên nhiên khỏi sự tàn phá của con người. Ảnh: Pinterest.
2. Hình dạng khác thường và quái dị. Nó thường được mô tả có một mắt duy nhất, miệng rộng ở giữa bụng và lớp lông dày xù xì phủ toàn thân. Ảnh: Pinterest.
3. Mùi hôi khủng khiếp. Nhiều câu chuyện kể rằng Mapinguari tỏa ra mùi hôi nồng nặc khiến kẻ thù tê liệt, không thể lại gần. Ảnh: Pinterest.
4. Tiếng gầm rống vang dội. Người dân Amazon miêu tả quái vật này phát ra những tiếng hét chói tai và tiếng gầm ghê rợn có thể vang xa hàng cây số. Ảnh: Pinterest.
5. Khả năng miễn nhiễm với vũ khí. Trong truyền thuyết, Mapinguari được cho là gần như bất khả xâm phạm, vũ khí thông thường khó có thể làm hại nó. Ảnh: Pinterest.
6. Liên hệ với lười đất khổng lồ. Một số giả thuyết khoa học cho rằng truyền thuyết Mapinguari có thể bắt nguồn từ ký ức về loài lười đất khổng lồ đã tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
7. Xuất hiện trong nhiều giai thoại hiện đại. Một số thợ săn và dân địa phương ở Amazon vẫn khẳng định từng nhìn thấy sinh vật bí ẩn này trong rừng sâu. Ảnh: Pinterest.
8. Biểu tượng văn hóa Amazon. Dù chưa có bằng chứng khoa học, Mapinguari vẫn là một phần quan trọng của văn hóa dân gian, phản ánh niềm kính sợ trước thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
