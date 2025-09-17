Hà Nội

Sinh vật nặng 1 tấn, cao 3 mét, da dày như áo giáp

Giải mã

Sinh vật nặng 1 tấn, cao 3 mét, da dày như áo giáp

Mylodon là một chi lười đất khổng lồ đã tuyệt chủng, từng sinh sống ở Nam Mỹ, để lại nhiều dấu tích khảo cổ kỳ thú và câu chuyện gây tò mò.

T.B (tổng hợp)
1. Kích thước khổng lồ. Mylodon có thể cao tới 3 mét khi đứng thẳng bằng hai chân sau, nặng khoảng 1 tấn. Ảnh: Pinterest.
2. Quan hệ họ hàng với lười hiện đại. Dù to lớn, Mylodon lại có họ hàng gần với những loài lười nhỏ bé ngày nay. Ảnh: Pinterest.
3. Thức ăn chủ yếu là thực vật. Chúng là loài ăn cỏ, chủ yếu gặm lá, cành cây và có thể đứng lên để với tới tán cao. Ảnh: Pinterest.
4. Bộ da đặc biệt dày. Mylodon có da dày với nhiều mảnh xương nhỏ nằm bên dưới, tạo lớp giáp tự nhiên chống kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
5. Sống ở vùng khí hậu lạnh. Chúng từng phân bố ở vùng Patagonia, thích nghi với khí hậu giá lạnh khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
6. Bằng chứng khảo cổ phong phú. Xác ướp và da của Mylodon từng được tìm thấy trong các hang động ở Chile, còn khá nguyên vẹn. Ảnh: Pinterest.
7. Liên hệ với truyền thuyết. Sự tồn tại của Mylodon từng gợi cảm hứng cho nhiều truyền thuyết về “quái thú khổng lồ” ở Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
8. Tuyệt chủng cách đây hàng ngàn năm. Mylodon biến mất khoảng 10.000 năm trước, có thể do biến đổi khí hậu và săn bắt của con người. Ảnh: Pinterest.
