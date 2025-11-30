Hà Nội

Sĩ Thanh khoe lưng trần nuột nà miễn chê trong phòng tập pilates

Cộng đồng trẻ

Sĩ Thanh khoe lưng trần nuột nà miễn chê trong phòng tập pilates

Nữ ca sĩ – diễn viên Sĩ Thanh mới đây lại khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi tung loạt ảnh tập pilates đầy quyến rũ.

Thiên Anh
Diện bộ đồ tập trắng ôm sát, Sĩ Thanh khoe trọn bờ lưng trần nuột nà cùng vóc dáng săn chắc, gọn gàng đáng ngưỡng mộ. Giữa không gian phòng tập hiện đại và ánh sáng dịu nhẹ, cô hiện lên vừa mạnh mẽ vừa nữ tính, khẳng định phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi ngoài 30.
Trong loạt ảnh cận cảnh, Sĩ Thanh thu hút ánh nhìn với lưng trần mềm mại, đường cong cơ thể rõ nét và vòng eo thon gọn.
Bộ đồ tập tối giản nhưng tinh tế giúp tôn trọn vóc dáng của Sĩ Thanh với lưng trần mượt mà, vòng hông và phần lưng dưới săn chắc, đôi vai gọn gàng và làn da mịn màng.
Dáng ngồi giãn cơ, tạo dáng với bóng tập hay các động tác pilates khó đều cho thấy sự dẻo dai, chuẩn mực của một người có nhiều năm theo đuổi bộ môn này.
Sĩ Thanh vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung dù đã bước qua tuổi 30. Trong ảnh, gương mặt cô toát lên vẻ sắc sảo.
Sự kết hợp giữa thần thái tự tin và vóc dáng chuẩn mực giúp Sĩ Thanh nổi bật ở mọi góc nhìn.
Thời gian gần đây, Sĩ Thanh vẫn hoạt động tích cực trong vai trò ca sĩ, diễn viên và KOL được yêu thích.
Trên mạng xã hội, Sĩ Thanh xây dựng hình ảnh hiện đại, năng động, truyền cảm hứng sống khỏe – đẹp cho khán giả.
Ngoài nghệ thuật, Sĩ Thanh thường xuyên chia sẻ hành trình tập luyện pilates, gym và chế độ ăn uống khoa học để giữ dáng.
Cuộc sống của Sĩ Thanh hiện tại được nhận xét là cân bằng, viên mãn và tràn đầy năng lượng tích cực. Cô chuộng phong cách sống tự do, tự chủ, đồng thời vẫn chăm chỉ trong mọi lĩnh vực mình tham gia.
