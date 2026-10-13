Second-home giãn xây tại Vịnh Mây: Mua ở giá đầu, có thêm thời gian chuẩn bị

Với nhiều gia đình, mua second-home là quyết định song hành cùng các kế hoạch khác, như duy trì hoạt động kinh doanh, tích lũy tài sản hay đầu tư cho con cái.

Với phương án giãn xây tại Vịnh Mây (Vinhomes Hải Vân Bay), người mua có thể phân kỳ ngân sách thay vì phải chuẩn bị toàn bộ vốn ngay từ đầu. Khoảng “giãn” giữa các đợt thanh toán giúp chủ nhân chủ động kế hoạch tài chính, đồng thời có thêm thời gian định hình cách sử dụng ngôi nhà.

Phân kỳ thanh toán, chủ động dòng tiền

Tại Vịnh Mây, phương án giãn xây cho phép người mua phân bổ ngân sách theo từng giai đoạn hình thành ngôi nhà. Sau khi lựa chọn vị trí trên sườn đồi hướng vịnh, người mua chỉ cần thanh toán trước tiền đất và giá trị thương mại, đồng thời có thêm 540 ngày để chuẩn bị chi phí xây dựng, hoàn thiện nội thất và tổ chức vận hành.

Các lớp nhà nương theo địa hình sườn đồi tại Vịnh Mây. Ảnh phối cảnh.

Có thể hình dung cách phân bổ này qua bài toán giả định cho căn liền kề xây thô giá khoảng 5,88 tỷ đồng (đã gồm kinh phí bảo trì). Với giá trị đất và thương mại khoảng 3,9 tỷ đồng, người mua thanh toán bằng vốn tự có khoảng 1,17 tỷ đồng, tương đương 30%. Phần còn lại sử dụng khoản vay với ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng.

Phần giá trị xây dựng được bố trí sau thời gian giãn xây 540 ngày. Như vây, thay vì phải đồng thời thanh toán tiền đất, xây nhà và đầu tư nội thất, chủ nhân có thêm thời gian quý báu để chuẩn bị tài chính cho từng khoản.

Với người đang kinh doanh, lịch thanh toán này giúp cân đối nguồn tiền giữa hoạt động hiện tại và kế hoạch sở hữu bất động sản. Với gia đình mua second-home, khoảng giãn là thời gian để xác định cách sử dụng, lựa chọn nội thất và dự trù chi phí chăm sóc ngôi nhà.

Trong ví dụ trên, tổng giá trị bất động sản khoảng 5,88 tỷ đồng. Nếu dành thêm 2 tỷ đồng cho nội thất theo phương án khai thác giả định, tổng ngân sách vào khoảng 7,88 tỷ đồng. Như vậy, khoản thanh toán ban đầu giúp khách hàng tiếp cận tài sản, còn ngân sách hoàn chỉnh được thảnh thơi chuẩn bị qua nhiều giai đoạn.

Phương án giãn xây giúp khách hàng tạo lập tài sản sớm ngay từ giai đoạn đầu của dự án.

Thời gian chuẩn bị cũng là lúc định hình cách sử dụng

Một ngôi nhà dành cho các kỳ sum họp sẽ có cách bố trí khác với tài sản ưu tiên khai thác lưu trú. Gia đình nhiều thế hệ có thể dành sự quan tâm cho phòng ngủ riêng, không gian sinh hoạt chung và sự thuận tiện khi di chuyển. Người dự kiến đón khách nghỉ dưỡng cần tính thêm độ bền nội thất, quy trình vệ sinh và công việc quản lý khi vắng mặt.

Khoảng thời gian giãn xây cho phép những lựa chọn này được cân nhắc kỹ lưỡng từ sớm. Khi mục đích sử dụng đã rõ, chủ nhân có thể xác định ngân sách nội thất sát nhu cầu, hạn chế việc sửa đổi sau bàn giao. Với phương án khai thác kinh doanh, đây còn là giai đoạn tìm hiểu nhóm khách, lựa chọn đơn vị vận hành và chuẩn bị kế hoạch thu chi.

Tại Vịnh Mây, Bayfront Collection gồm liền kề và biệt thự đơn lập, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng gắn với chuỗi tiện ích ven bờ. Hilltop Collection gồm biệt thự đơn lập trên cao với an ninh biệt lập, dành ưu tiên cho tầm nhìn và khoảng sống riêng tư. Sự khác biệt giữa hai bộ sưu tập giúp người mua lựa chọn tài sản theo cách gia đình dự định sử dụng, thay vì chỉ so sánh diện tích hoặc khoản thanh toán đầu tiên.

Một gia đình thường xuyên đến vào cuối tuần có thể ưu tiên khả năng tiếp cận nơi vui chơi, ăn uống. Chủ nhân muốn lưu trú dài ngày lại quan tâm nhiều hơn đến sự yên tĩnh, hướng nhìn từ phòng sinh hoạt và khoảng sân vườn. Chọn đúng vị trí từ đầu giúp kế hoạch hoàn thiện ngôi nhà có một mục tiêu cụ thể.

Hoàn thiện ngôi nhà cùng nhịp hình thành tiện ích

Lịch sử dụng vốn còn cần được đặt cạnh tiến độ phát triển của điểm đến. Tại Vịnh Mây, Hải Vân Wellness Hub rộng 1,6 ha, dự kiến hoàn thành tháng 3/2028, bổ sung các dịch vụ vận động, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Oceania Clubhouse cùng Palm Garden mở thêm không gian gặp gỡ, ẩm thực và hoạt động ngoài trời cho gia đình.

Những tiện ích này giúp người mua hình dung đời sống bên ngoài khuôn viên riêng, từ việc duy trì buổi tập đến đưa trẻ đi chơi hay dành thời gian gặp gỡ bạn bè. Khi căn nhà và các dịch vụ xung quanh hình thành cùng một nhịp, second-home có thêm điều kiện để được sử dụng thường xuyên.

Hải Vân Wellness Hub 1,6 ha dự kiến hoàn thành tháng 3/2028. Ảnh phối cảnh.

Với chủ nhân có kế hoạch khai thác, tiến độ tiện ích cũng là cơ sở để chuẩn bị thời điểm đón khách. Nguồn tiền dành cho xây dựng, nội thất và vận hành cần được sắp xếp cùng lịch trả nợ, đặc biệt khi kết thúc thời gian hỗ trợ lãi suất. Sự chuẩn bị này giúp kế hoạch sở hữu đi xa hơn quyết định mua ban đầu.

Trên địa thế sườn đồi hướng vịnh của Vịnh Mây, mỗi vị trí gắn với một tầm nhìn và một cách tận hưởng. Phương án giãn xây tạo thêm thời gian để chủ nhân chuẩn bị cho lựa chọn ấy, từ nguồn vốn đến không gian sống, để khi ngôi nhà hoàn thiện, gia đình đã sẵn sàng cho những kỳ nghỉ và kế hoạch gắn bó dài lâu.