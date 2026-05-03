Sập nhà 2 tầng ở Quảng Ninh, vẫn còn người mắc kẹt bên trong

Ngôi nhà 2 tầng tại phường Bình Khê, Quảng Ninh bất ngờ đổ sập khi sửa chữa, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Theo Phạm Công/TPO

Chiều 3/5, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ sập nhà xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại khu Tràng An.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ngôi nhà 2 tầng (chưa rõ danh tính chủ nhà) đang có người sửa chữa ở tầng 1 bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Sự việc xảy ra quá nhanh, 3 người trong nhà không kịp thoát ra ngoài, đã bị vùi lấp.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Lực lượng chức năng và người dân đã cứu được 2 người đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế, còn một người đàn ông vẫn đang mắc kẹt bên trong.

"Ngôi nhà này trước là cửa hàng bán trà sữa, sửa chữa để cho thuê kinh doanh dịch vụ khác. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp để tìm nạn nhân cuối cùng vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát", ông Dương cho biết.

Bài liên quan

Xã hội

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ khiến 1 người tử vong ở Hưng Yên

Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế, tầng 2 ngôi nhà hai tầng ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đổ sập khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 10/2, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 ngôi nhà ở thôn An Bá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vụ nổ làm mặt đất rung chuyển, tường nhà đổ sập, khói lửa và bụi bốc lên mù mịt.

Nơi xảy ra sự việc.
Xã hội

Vì kèo sập khi dựng nhà khiến một người tử vong ở Lào Cai

Trong lúc kéo và đẩy để dựng vì kèo thứ hai của khung nhà, do chân vì kèo bị trượt dẫn đến đổ làm 4 người bị thương, 1 người tử vong.

Ngày 5/1, thông tin từ UBND xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai cho biết, đoàn công tác vừa tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn trong vụ sập cột nhà. Hai ngày trước đó, gia đình anh Mùa A Chu (sinh năm 1988, trú tại thôn Suối Dầm, xã Mỏ Vàng) tiến hành dựng khung nhà gỗ. Trong quá trình dựng nhà, anh Chu có nhờ người thân, bạn bè và hàng xóm đến giúp đỡ, với khoảng 40 người tham gia.

Lãnh đạo xã Mỏ Vàng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động.
