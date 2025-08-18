Hà Nội

Sống Khỏe

Sắp khánh thành hai bệnh viện Trung ương cơ sở 2 tại Hà Nội

Hai dự án y tế trọng điểm là Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ cùng được khánh thành ngày 19/8.

Thúy Nga

Ngày 18/9, Bộ Y tế cho biết, hòa chung không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8, Chính phủ sẽ đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm trên cả nước.

Trong số này, 2 dự án y tế lớn được chú ý là Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, đều tọa lạc tại xã Kiều Phú, Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được đầu tư gần 950 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất gần 60.000 m² với diện tích công trình hơn 8.400 m². Công trình gồm 6 tầng nổi, một tầng kỹ thuật và một tầng tum, được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và thân thiện với môi trường.

benh-vien-sap-khanh-thanh.jpg
Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 đã hoàn tất. Ảnh: BVCC.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở mới có quy mô 300 giường nội trú, khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Tại đây, bệnh viện tổ chức 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng cùng nhiều phòng chức năng như điều phối, chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược, hậu cần kỹ thuật… nhằm phục vụ đồng thời nhu cầu khám ngoại trú chất lượng cao và điều trị nội trú dài ngày.

Toàn bộ trang thiết bị y tế đồng bộ đã được lắp đặt, nhiều ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được đưa vào vận hành, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, xanh và số hóa.

Đội ngũ nhân lực cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự điều chuyển hợp lý từ cơ sở 1, trong đó có nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia vận hành.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6 ha với diện tích công trình khoảng 7.530 m² chính thức khánh thành vào ngày 19/8.

Công trình bao gồm một khối hành chính, một khối cận lâm sàng, hai khối điều trị nội trú cao 5 tầng cùng một tầng hầm và nhiều hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm.

Bệnh viện được bố trí 300 giường bệnh nội trú trong không gian rộng rãi, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu chăm sóc dài ngày cho bệnh nhi và người thân. Hệ thống khám ngoại trú với khu vực tiếp đón, phòng khám, cấp cứu đã hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh từ ngày đầu hoạt động.

Toàn bộ trang thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu và phòng mổ đã được vận hành thử nghiệm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và chuyên môn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, kho dược và vật tư y tế đã được nhập kho, bảo quản đúng quy định, nhà thuốc bệnh viện cũng sẵn sàng phục vụ.

Về nhân lực, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ được luân phiên công tác tại cơ sở 2, nhằm bảo đảm mọi bệnh nhi đều được tiếp cận chất lượng chuyên môn tương đương, đồng thời tạo sự thống nhất trong quy trình điều trị.

