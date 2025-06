Sản xuất cà phê giả, chủ cơ sở cà phê Gia Cát bị khởi tố

Chủ doanh nghiệp cà phê Đại Chúng - Dạ Thảo vừa bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Chiều 9/6, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can về tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (53 tuổi, trú khu phố 3, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) - chủ doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo (địa chỉ khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê Dạ Thảo.

Cơ quan chức năng cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh cấm xuất cảnh, đồng thời tổ chức khám xét cơ sở sản xuất cũng là nơi ở của bà Hiệp tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.