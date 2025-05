Sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo bị yêu cầu kiểm tra

Cục An toàn thực phẩm đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do “Ngân Collagen” quảng cáo.

Ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo.

Cụ thể, qua công tác hậu kiểm về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen (địa chỉ tại 28 đường lô B, Khu TĐC Cảng Sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP HCM) do cá nhân có biệt danh (nickname) “Ngân Collagen” quảng cáo các sản phẩm Kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen Chanh plus… vi phạm quy định.

Sản phẩm bảo vệ sức khoẻ trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen do "Ngân Collagen" quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm đã kiểm tra, rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, kết quả cho thấy Cục chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên Kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen chanh plus.

Qua rà soát trên môi trường mạng, hình ảnh nhãn của 2 sản phẩm này ghi nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung, thông tin cụ thể như sau:

Sản phẩm “Kẹo táo thải mỡ bụng” phân phối độc quyền của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N – Collagen (28 đường lô B, TDC Cảng sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP HCM). Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm (số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam từ Liêm. Hà Nội). Sản xuất tại Công ty TNHH dược phầm Vesco (điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Một số sản phẩm mà Ngân Collagen quảng cáo/Ảnh Kinh tế Việt Nam..

Sản phẩm “N-collagen Chanh plus” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen (địa chỉ 28 đường 16, KĐT Cảnh Sông Phú, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM) phân phối. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là Công tyTNHH Bequen (điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Visco (điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội).

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, 5 và Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung đã được phân cấp cho địa phương quản lý. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất các sản phẩm trên, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.