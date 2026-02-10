Hà Nội

Quân sự

Rơi trực thăng tấn công Cobra hai phi công Hàn Quốc thiệt mạng

Quân đội Hàn Quốc hiện cho biết đã đình chỉ hoạt động toàn bộ số trực thăng AH-1S còn trong biên chế sau tai nạn khiến 2 phi công thiệt mạng hôm qua.

Tuệ Minh

Một trực thăng tấn công AH-1S Cobra của Lục quân Hàn Quốc đã rơi vào ngày thứ Hai (9/2) trong một chuyến bay huấn luyện tại huyện Gapyeong, phía bắc Hàn Quốc, khiến cả hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, theo thông báo từ quân đội nước này.

0209-air-crashes.jpg
Quân đội bảo vệ hiện trường vụ tai nạn máy bay trực thăng tấn công AH-1S Cobra ở Gapyeong, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trực thăng gặp nạn ngay sau 11 giờ sáng (10 giờ sáng theo giờ Singapore) vì nguyên nhân hiện vẫn chưa được xác định, quân đội cho biết trong một thông cáo.

Hai thành viên phi hành đoàn đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó, nhưng sau đó được xác nhận đã tử vong.

Lục quân Hàn Quốc đã tạm dừng toàn bộ hoạt động của các trực thăng AH-1S sau vụ tai nạn và thành lập đội phản ứng khẩn cấp để điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Theo quân đội, buổi huấn luyện nhằm thực hành quy trình hạ cánh khẩn cấp mà không tắt động cơ.

92887558-2785419571556412-216859062053109760-n.jpg
Một chiếc trực thăng AH-1S Cobra của Lục quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận với Mỹ năm 2012.

AH-1 Cobra là một loại trực thăng tấn công một động cơ được phát triển và sản xuất bởi nhà sản xuất trực thăng Bell Helicopter của Mỹ.

Dòng AH-1S của Hàn Quốc được trang bị pháo 20mm M197 và có khả năng phóng tên lửa chống tăng TOW, mặc dù hiệu quả của hệ thống vũ khí này đã giảm sút đáng kể do khung thân máy bay quá cũ.

Việc duy trì dòng trực thăng này đang trở thành thách thức lớn về an toàn bay cho Lục quân Hàn Quốc (ROKA).

Dự kiến ban đầu chúng sẽ được loại biên vào năm 2024 và thay thế bằng AH-64E của Mỹ hoặc KAI LAH tự phát triển nhưng đến hiện tại Hàn Quốc được cho là vẫn còn khoảng 60 chiếc trực thăng này trong biên chế.

Theo thông tin mới nhất, Hàn Quốc đã lập tức đình chỉ hoạt động tất cả các trực thăng AH-1S này.

Chiếc phi cơ gặp nạn hôm 9/2 mang số hiệu 22746, được xác định là đã biên chế từ năm 1991 (35 năm tuổi).

Quân đội Hàn Quốc đình chỉ toàn bộ trực thăng AH-1S Cobra sau tai nạn khiến 2 phi công thiệt mạng.
Asia One
